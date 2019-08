Ulykkelig.

José Mourinhos nye tilværelse som fodboldekspert i et tv-studie er ikke noget, der kan få humøret op hos den nototriske gnavpot af en stjerne-træner.

»Helt ærlig: Er jeg lykkelig, lykkelig, lykkelig? Nej, jeg savner fodbolden,« siger José Mourinho.

Ni måneder efter han blev fyret i Manchester United, har den engelske tv-kanal Sky Sports hyret Mourinho som ny ekspertkommentator på Premier League.

Men portugiseren, der har trænet alt fra Real Madrid over Inter til Chelsea og Manchester United, lægger ikke skjul på, at tv-tjansen langt fra er et drømmejob.

»Jeg håber ikke at det bliver i alt for lang tid,« sagde han således, da han blev budt velkommen til sin skærmdebut som ekspert i søndags til storopgøret mellem United og Chelsea.

Her uddybede han, at han bare venter på en ny chance for at træne et klub eller et landshold. Mulighederne har han haft, men indtil nu har Mourinho sagt nej til de tilbud, der er landet foran ham.

Han vil dog gerne pointere, at han nyder for første gang i en årrække ikke at skulle stå med ansvaret for en lang sommeroptakt til en ny sæson.

»Dette er første gang siden 2000, at jeg ikke er med til en sæsonstart, så det er lidt rart. Men jeg vil også se den anden side fodbolden også. Måske forstår jeg så bedre deres job, når jeg vender tilbage til der, hvor jeg hører til,« siger 56-årige Mourinho, som før ofte har langet ud efter tv-eksperter og journalister.

Det gjorde han blandt andet sidste år, da Manchester United noget overraskende tabte til Brighton. Her var Mourinho rødglødende og sendte stikpiller til både pressen og to af sine angribere, Marcus Rashford og Anthony Martial, som begge fik chancen i stedet for den skadede topscorer Romelu Lukaku - og på ingen måder greb den.

Efter at have kritiseret de to angribere, sendte han nemlig en stikpille til den britiske presse, som han tilsyneladende mente stillede for mange - kritiske - spørgsmål omkring brugen af Lukaku.

»Hvorfor altid Lukaku? Hvorfor altid Lukaku? Hvorfor altid Lukaku? Nu fik I svaret på hvorfor Lukaku,« sagde Mourinho.