Mens udsigterne til, at den engelske Premier League tidligst starter sæsonen op igen 1. juni, stiger frustrationerne ligeledes i det fodboldglade land.

Det er i hvert fald tilfældet hos Tottenhams cheftræner, José Mourinho.

For senest har den iltre portugiser sagt, at han er desperat efter at få sæsonen genoptaget, rapporterer nyhedsbureauet AFP.

»Jeg har ikke bedt om en udskydelse. Jeg vil træne, og jeg er desperat efter at få Premier League-sæsonen genoptaget, så snart det er forsvarligt. Især nu, hvor vi ser andre ligaer gøre klar til at vende tilbage,« siger José Mourinho.

José Mourinho må fortsat kigge langt efter Premier League-bolden, der tidligst ruller igen 1. juni. Foto: ANNEGRET HILSE

Udtalelsen kommer, efter den portugisiske træner blev fotograferet i begyndelsen af april, mens han var i gang med at træne sammen med Tottenham-spilleren Tanguy Ndombele, selv om retningslinjerne i England lød, at kontakt med folk uden for ens egen husstand var i strid med reglerne.

Efterfølgende måtte Mourinho derfor krybe til korset og indrømme sin fejl, hvilket også kastede en undskyldning af sig.

»Jeg accepterer, at mine handlinger ikke fulgte regeringens retningslinjer,« sagde José Mounrinho dengang.

Med på billedet var de to Tottenham-spillere Ryan Sessegnon og Davinson Sanchez, der altså også brød reglerne.

Ligesom José Mourinho er også Crystal Palaces træner, Roy Hodgson, klar til at genoptage sæsonen, når myndighederne giver grønt lys. Foto: PAUL CHILDS

Det er dog ikke det eneste tilfælde, hvor spillere fra den hvidblusede klub har brudt reglerne under coronakrisen.

Også Moussa Sissoko og Serge Aurier har tidligere været i problemer, efter Serge Aurier delte en video på de sociale medier, hvor de to spillere kunne ses lave forskellige løbeøvelser sammen. Efterfølgende undskyldte de begge i en fælles udtalelse.

José Mourinho og Tottenham-spillerne er dog ikke de eneste, der tripper for at få genoptaget sæsonen igen. Også Crystal Palace-træneren, 72-årige Roy Hodgson, er klar til starte igen, så snart de britiske myndigheder giver grønt lys.

»Ingen bekymringer. Alder er alder. Det handler om, hvordan man har det. Din alder relaterer ikke nødvendigvis til din tilstand, hvordan du føler dig eller din evne til at udføre et job,« siger Roy Hodgson i et interview med beIN Sports.