Niels Frederiksen kender gamet. Men han ærgrer sig alligevel over at skulle undvære Robert Skov, Joachim Andersen og Philip Billing.

»Det er sådan, det er. Jeg glæder mig på spillernes vegne, for alle tre har gjort det rigtig fint for U21-landsholdet, og de har gjort det godt på klubholdene,« siger Niels Frederiksen.

De tre spillere blev mandag udtaget til A-landsholdet af Åge Hareide, og det giver Niels Frederiksen mulighed for at se nogle andre spillere an inden sommerens EM for U21-hold. Men adspurgt direkte, om han havde håbet, det kunne have ventet nogle måneder, falder svaret prompte.

»Det havde da ikke gjort mig noget,« siger Niels Frederiksen og fortsætter:

»Men det er sådan, det er. Det skal man ikke pibe over.«

Han er dog ikke bleg for at sige, at det for ham ikke er verdens største plus, at han nu - for en stund - skal undvære Skov, Andersen og Billing.

»Jeg kan ikke stå og sige, det er en stor fordel for vores forberedelse. Det er det ikke. Det er en ulempe, men det er sådan, det er. Det er fint, de unge spillere får mulighed for at komme på A-landsholdet. Det er det, det drejer sig om i sidste ende,« siger Niels Frederiksen.

Dog ser han det som positivt, at han kan se flere spillere an.

Philip Billing skal med A-landsholdet denne gang. Foto: Henning Bagger

De tre, der skal med Åge Hareide til de næste to kampe, er spillere, der har været på holdet i noget tid.

»De spillere, der er på A-landsholdet, kender jeg rimelig godt. Så får jeg set nogle nye, men det er klart, det gør noget rent taktisk. Det er sådan, det er. Det er et vilkår. Det hverken kan eller skal jeg lave om på,« siger Niels Frederiksen.

For han ved også godt, at alle spillere drømmer om at kunne trække i den rød-hvide trøje, som man bærer under Åge Hareide.

»Alle vores U21-spillere har jo en ambition om A-landsholdet på et tidspunkt, og nu får de tre muligheden, og jeg synes, det er fortjent. De har gjort det godt. TIllykke til dem, det er rigtig fint.«

Niels Frederiksen offentliggjorde mandag eftermiddag sin trup til de kommende kampe. Foto: Liselotte Sabroe

Han regner dog med at kunne tage alle tre med på flyet til Italien til juni, hvor U21-landsholdet rejser mod EM-slutrunden.

»Det er ikke alene mit håb, det er min helt store forventning, at de kommer til det. Der er jo hundrede gode grunde til, de skulle det, og ikke nogen grund til, de ikke skulle,« siger Niels Frederiksen.

For ham ville det være helt 'på månen' at rejse af sted uden trioen, der i løbet af de næste par uger kan komme på banen mod Kosovo og Schweiz.

»At man har fået en A-landsholdsudtagelse, betyder ikke, at man ikke kan spille på U21-landsholdet. Vi har en ambition om at stille så stærkt et hold som muligt,« slår Niels Frederiksen fast.