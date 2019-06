Det er spillere for hundredvis af millioner, som det danske U21-landshold står over for.

Når U21-EM starter for Mathias Jensen, Robert Skov og Jacob Rasmussen mod Tyskland, må de danske drenge konstatere, at der hænger et lidt større prismærke i nakken på tyskerne end på danskerne. Indtil videre i hvert fald.

Og landstræner Niels Frederiksen er da også nøgtern nok om, hvordan det tyske landshold ser ud, når det bliver stillet direkte over for hans danske talenter.

»Tyskland er et hold, der består af faste Bundesliga-spillere og profiler i Bundesligaen. Det er et Bundesliga-hold på relativt højt niveau, men det er ikke et top-3-hold i Bundesligaen, og det er heller ikke nede som nummer 10 og 11. Vi må betragte dem som et sub-tophold i Bundesligaen, og det er jo nogle niveauer over Superligaen eksempelvis,« siger Niels Frederiksen.

Foto: Liselotte Sabroe

De tyske profiler tæller spillere som Jonathan Tah, Benjamin Henrichs og Lukas Klostermann, der alle har fået debut på A-landsholdet. Henrichs blev sidste år solgt til Monaco for 150 millioner kroner.

Og Robert Skov har da også noteret sig flere af de store tyske navne.

»Jeg kender nogle af spillerne, og så er der nogle, som jeg ikke aner, hvem er. Men en stor del af spillerne kender jeg som super gode, og de spiller stort set alle sammen i Bundesligaen,« siger Robert Skov.

Han har ret. 20 af 23 spillere i den tyske trup spillede i den bedste række i den forgangne sæson. En i 2. Bundesliga, en i den engelske Championship og en i Ligue 1 hos Monaco.

Joakim Mæhle og Rasmus Nissen Kristensen under U21-landsholdets træning i Udine, søndag den 16. juni 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Derfor er der også lidt mere at lege med på taktiktavlen for den tyske landstræner, Stefan Kuntz.

»De har en bred trup, og de har mange spillere at vælge imellem. Der er vi andre lidt mere afhængige af, at vi har vores profiler klar, og at de toppræsterer.«

»Hvis der er en tysker, der ikke fungerer eller ikke lige er i flow, har de nogle andre, der er lige så dygtige. Det har vi jo ikke nødvendigvis,« siger Niels Frederiksen.

Danmarks første toppræstation skal falde mandag aften klokken 21, når U21-landsholdet åbner EM med kampen mod Tyskland.