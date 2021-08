Kasper Hjulmands øjne bliver fugtige, og tårerne begynder at trille ned ad hans kind, imens han fortæller, hvordan han tackler situationen.

I husker det nok. Kasper Hjulmand sad grædende til pressemødet efter Christian Eriksens chokerende kollaps i Danmarks første kamp til EM-slutrunden imod Finland.

Efterfølgende har landstræneren fået stor ros i både nationale og internationale medier for at være en leder, der tør vise sine følelser for offentligheden.

Hjulmand fortæller nu, at det er vigtigt for ham at være sig selv. Det indebærer både at være følsom, men også hård og kontant, når det er nødvendigt.

Kasper Schmeichel og Kasper Hjulmand omfavner hinanden. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Kasper Schmeichel og Kasper Hjulmand omfavner hinanden. Foto: HANNAH MCKAY

»Det, jeg kalder en brutal ærlighed, er ekstremt vigtigt. Man må tage mig, som jeg er, og jeg kommer med det, jeg har, og jeg har ikke noget at skjule,« siger han til TV 2-programmet Simi & Sommergæsten i 'Go' aften Live'.

Det har dog ikke altid været lige let for landstræneren.

»Jeg har fundet ud af, at jeg faktisk ikke passer ind særligt mange steder. Det der med at finde det sted, man passer ind, er vigtigt. Det er vigtigt, at man arbejder ekstremt meget med sin identitet, med hvem man er, hvad tror man på – og så finde et sted, der matcher det,« siger han.

Hjulmand fortæller dertil, at han tror, at folk vil gennemskue, hvis man forsøger at være en anden, end den man er. Hvis en person prøver at være følsom eller autoritær, men det ikke ligger til personen, vil det fremstå unaturligt.

Rosen til den følsomme danske landstræner har været så heftig, at politisk kommentator på B.T. Søs Marie Serup tidligere har sagt, at hvis der var en pris som 'årets dansker' eller 'årets mand', så burde den gå til Hjulmand.

»Jeg synes, Kasper Hjulmand er beviset på, at hvis man giver meget af sig selv, så får man også meget tilbage. Jeg har lidt en fornemmelse af, at hele Danmark bare har haft lyst til at give ham en krammer den seneste tid,« udtalte hun til B.T. kort efter Danmarks exit ved slutrunden.

Semifinalen blev Danmarks endestation ved EM, hvor England slog danskerne 2-1 efter forlænget spilletid.