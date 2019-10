Nicki Billes liv minder mest af alt om et liv, der tilhører en rockstjerne.

Den kulørte fodboldspiller har prøvet lidt af hvert. At blive skudt i armen og at sidde i fængsel er få af angriberens eskapader, men nu annoncerer han, at han har døjet med alkoholproblemer.

Derfor er han begyndt at tage antabus, forklarer han i et opslag på Instagram.

Nicki Bille har stjålet mange overskrifter i medierne for sit liv i overhalingsbanen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Slut med at drikke! Efter et utroligt hårdt år har jeg desværre haft tendenser til at drikke mine sørger væk i perioder,« skriver den 31-årige Nicki Bille i teksten, der ledsager opslaget.

»Nu tager jeg en drastisk beslutning om at tage antabus, fordi så har jeg ikke engang muligheden for at drikke, hvilket gør det nemmere mentalt når man ved at muligheden ikke engang er der.«

I opslaget kan man se Nicki Bille i tre forskellige, korte videoer, hvor han først skruer låget af et glas med antabus. Bagefter skyller han pillen ned med en Faxe Kondi.

Antabus er ikke et middel, som forhindrer indtagelsen af alkohol. Til gengæld får man det rigtig dårligt, hvis man kombinerer pillen med alkoholiske drikke.

Nicki Bille har åbent fortalt, hvordan han har misbrugt alkohol og stoffer, men det er slut nu, understregede han, da han i slutningen af august var i 'Go' aften Live'.

Det var så åbenbart ikke helt tilfældet, men det ser angriberen nu ud til at have taget hånd om.

Bille har haft et hårdt år, der kulminerede med, at han i december sidste år blev ramt af skud med et haglgevær i højre underarm. Han blev opereret flere gange, og armen har givet ham flere udfordringer.

I sommeren 2018 blev han også anholdt i Monaco, hvorefter han tilbragte en måned bag tremmer.