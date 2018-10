Glæden strålede ud af ham efter kampen. Pierre-Emile Højbjerg var efter to år tilbage på banen for det danske landshold.

»Det var selvfølgelig fedt. Hele optakten, og når man nærmer sig kampen, bliver man spændt og glæder sig. Der er nogle nerver på, og det er klart, det er en del af det. Det kunne jeg også mærke,« siger Pierre-Emile Højbjerg.

Han har været ude i kulden siden 11. oktober 2016. Nu har han fundet vej tilbage i varmen.

»Jeg tænkte, jeg skulle gøre det, jeg altid har gjort og fortsætte den udvikling, jeg er i gang med, og gøre det man gør på klubholdet. Det er derfor, man er med. Det er dejligt også at sætte en streg i sandet,« siger Pierre-Emile Højbjerg.

Når man ikke er udtaget, hvis man ikke er en del af en gruppe, der er ens mål og ens drøm, tænker man i hvert fald over, hvad grunden er og hvorfor. Pierre-Emile Højbjerg

Han var ikke blot på banen mod Østrig. Han fik chancen fra start på midtbanen, hvor han spillede hele kampen. Og det var ikke blot Åge Hareide, han følte, han skulle bevise noget overfor.

Selvom det selvfølgelig også var vigtigt for ham at vise nordmanden, at han er en mand, som landstræneren uden tvivl kan ringe til fremover.

»Jeg føler, jeg har fået vist, han kan stole på mig. Det tror jeg også, han vidste og ved. Jeg ved, han går meget op i at stole på spillerne. Han skal vide, hvor de står i alle facetter af spillet – mentalt, fysisk, teknisk, det hele. Det synes jeg, jeg får vist ham. Og det er vigtigt. Men i sidste ende, som jeg synes er allervigtigst, så får jeg bevist overfor mig selv, at jeg stadig har noget at gøre i den rød-hvide trøje,« siger Pierre-Emile Højbjerg.

Han lægger ikke skjul på, at han har været ramt af usikkerhed. For han gik trods alt fra at være en fast del af det danske landshold til, at Åge Hareide pludselig ikke længere ringede.

Pierre-Emile Højbjerg (i midten) var en glad mand tirsdag aften. Han føler, han har vist, at Åge Hareide kan stole på ham. Foto: Bo Amstrup Vis mere Pierre-Emile Højbjerg (i midten) var en glad mand tirsdag aften. Han føler, han har vist, at Åge Hareide kan stole på ham. Foto: Bo Amstrup

Tidligere på måneden forklarede nordmanden det med, at den 23-årige Southampton-spiller ’spillede for meget for sig selv’. Nu er han vokset, både på og uden for banen, og han har fået chancen igen. Fraværet satte sig dog i ham.

»Lad os tage det på det menneskelige plan. Når man ikke er udtaget, hvis man ikke er en del af en gruppe, der er ens mål og ens drøm, tænker man i hvert fald over, hvad grunden er og hvorfor. Og hvordan man kommer tilbage. Man vender og drejer hele situationen. Det har jeg også gjort. Fodboldmæssigt har det for mig handlet om at gøre det til dagligt, som jeg gør i weekenderne og fortsætte. Det synes jeg, jeg fik gjort okay,« siger Pierre-Emile Højbjerg med et smil.

Han har tidligere beskrevet, hvordan han følte, at han var med for første gang igen, da han trådte ind i landsholdslejren sidste uge.

At spille i den rød-hvide trøje igen kalder han for ’part 2’.

Pierre-Emile Højbjerg fik chancen fra start mod Østrig. Foto: Bo Amstrup Vis mere Pierre-Emile Højbjerg fik chancen fra start mod Østrig. Foto: Bo Amstrup

»Lad os nu se om der kommer en part 3,« siger han kækt med et lille grin.

Det er dog umiddelbart ikke en del af hans plan, at der skal gå to år, før Åge Hareide endnu engang taster hans nummer ind på sin telefon.

»Det er ikke lige noget, jeg har skrevet bag øret, men hvis det sker, er jeg klar igen om to år. Det skal jeg i hvert fald love for. Jeg er glad for at være tilbage, og jeg er meget motiveret. Det var dejligt med en sejr,« smiler Pierre-Emile Højbjerg.

En mand, der nu er én landskamp rigere på cv’et.