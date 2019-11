Pernille Harder var i højt humør efter det danske kvindelandshold i fodbold havde besejret Georgien 14-0 i EM-kvalifikationens indledende gruppespil på Viborg Stadion.

»Det var en rigtig dejlig sejr,« sagde hun til B.T. efter kampen.

Her forklarede hun årsagen til, hvorfor man smadrede verdensranglistens nummer 112, og ikke blot lod sig nøje med en mindre komfortabel sejr.

»Man går jo altid på banen for at vinde. Når det er sagt, er det vigtigt, at score så mange mål som muligt. Vi kæmper jo med Italien om gruppesejren og den direkte kvalifikation til EM (i 2021 i England, red.). I den duel kan målscoren blive afgørende,« sagde Pernille Harder.

Pernille Harder scorer direkte på frispark. Foto: Henning Bagger

Sammen med Stine Larsen blev hun dansk topscorer med tre fuldtræffere.

»Jeg er udmærket tilfreds. Specielt mit andet mål direkte på frispark var ret godt,« sagde Pernille Harder med et stort smil.

Hun debuterede på det danske landshold i 2009, da det danske landshold satte scoringsrekord ved at vinde 15-0 over Georgien på Vejle Stadion.

»Dengang lavede jeg også tre mål. Selvfølgelig er det lidt ærgerligt, at vi ikke forbedrede rekorden. Men det lever vi udmærket med,« sagde Pernille Harder.

Pernille Harder scorede tre gange for Danmark, der tirsdag aften i Viborg besejrede Georgien 14-0. Foto: Henning Bagger

Landstræner Lars Søndergaard havde også gerne set, at rekorden var blevet forbedret.

»Men jeg er absolut ikke skuffet over, at det ikke lykkedes. Faktisk er jeg meget, meget tilfreds. Det er altså kun en måned siden, at vi kun vandt 2-0 over Georgien på udebane. Vores præstation i hjemmekampen var langt bedre,« sagde han.

På de sociale medier blev der tirsdag aften sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt landskampen mellem Danmark og Georgien havde nogen som helst sportslig berettigelse.

»Måske skulle vi have ladet være med at vinde så stort? Jeg synes, at resultatet viser, at det danske kvindelandshold indeholder masser af kvalitet. Det kan da godt være, at den spillemæssige afstand mellem Danmark og Georgien er stor, men fodboldfagmænd, der analyserer vores præstation, kan godt se, at vi lige i øjeblikket klikker rigtig godt,« sagde Lars Søndergaard.

Træneren for det danske kvindelandshold i fodbold, Lars Søndergaard, i aktion på sidelinien i tirsdag aftens EM-duel mod Georgien. Foto: Henning Bagger

Han sender først sit landshold i kamp igen om fire måneder ved træningsturneringen Algarve Cup i Portugal.

»Jeg trækker nok stikket i december, hvor jeg har planer om at tage til Østrig for at stå på ski,« sagde Lars Søndergaard.

Herefter begynder han forberedelserne til forårets EM-kvalifikationskampe.

»Jeg skal i begyndelsen af det nye år til Italien for at se vores spillere dernede, og i næste uge har jeg en opgave i Finland,« sagde Lars Søndergaard.