Det er nye tider for Christian Eriksen.

Danmarks helt store fodboldprofil har været vant til dårligt nok at skulle lytte efter på taktikmøderne i Tottenham, hvor han hver eneste gang var fast mand. Det er han ikke længere, og de seneste to kampe har givet en halv time på banen og en hel kamp på bænken.

»Jeg er i hvert fald mere frisk, end jeg plejer. Om det så er positivt eller negativt, finder vi først ud af, når kampen er spillet. Jeg er stadig fyldt med en masse gåpåmod, og der er stadig selvtillid nok i banken til at kunne spille noget flot fodbold. Det er på ingen måde noget, der hæmmer mig,« siger Christian Eriksen om situationen i Tottenham.

Han toner det også ned. For så lidt har han heller ikke spillet i denne sæson, som han pointerer. Men i en tid, hvor Tottenham som hold har problemer i Premier League, bliver der også kigget på Christian Eriksen.

Christian Eriksen ses her ved det danske fodboldlandsholds træning på Herning Fremads baner, mandag 11. november 2019.

Danskerens kontrakt med London-klubben udløber til sommer, og indtil videre har han ikke ønsket at forlænge. Og når sådan en beslutning kører sideløbende med mindre spilletid, er det oplagt at lægge to og to sammen.

Får Christian Eriksen lidt kortere snor, fordi Tottenham skal forberede sig på en fremtid uden kreatøren?

»Det må du spørge klubben om. Det ved jeg ikke, om der er. Det føler jeg ikke, at der er,« siger Eriksen, som naturligvis ville ønske, at hans situation så anderledes ud.

»Jeg synes, jeg skal spille hver kamp. Uanset hvordan man ser på det, føler man altid, at man selv skal spille. Men det er trænerens beslutning, og den respekterer jeg. Jeg kender træneren godt, og jeg har haft ham i mange år, så der er ikke noget i det overhovedet.«

Det danske fodboldlandshold træner på Herning Fremads baner, mandag 11. november 2019.

Christian Eriksen kigger også indad i denne periode, der ikke har kørt helt lige så smurt, som den 27-årige dansker har været vant til. Han ved godt, at han selv har lavet fejl og ikke ramt det niveau, som folk kender ham for.

»Jeg tager måske lidt flere chancer end visse andre positioner på banen. Selvfølgelig kommer der fejl, og de beslutninger, man tager, skal også udføres rigtigt. Der har måske lige manglet lidt. Jeg har været i de rigtige situationer. Jeg har bare ikke taget de rigtige beslutninger. Det handler lidt om skarpheden, der mangler. Det er noget, jeg selv må arbejde med,« siger Christian Eriksen.

En ting er dog klubholdet. Noget andet er landsholdet. For her er der ingen tvivl om, at Christian Eriksen spiller. Hver gang.

»Landsholdet er anderledes end at spille på klubhold. Det er to vidt forskellige ting. Man har måske fået et hak i klubben - som egentlig ikke er så stort. Men vi vil gerne vinde nogle kampe. Vi er bare alle professionelle, og så skal vi også kunne koncentrere os om at spille landskampe også,« siger Christian Eriksen.