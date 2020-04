Det har ikke altid været nemt at spille fodbold i udlandet for Emre Mor, der har haft meget modvind siden sit store skifte i 2016.

»Der er nogle mennesker, der ikke forstår den side af mig.«

Sådan fortæller 22-årige Emre Mor blandt andet i et interview til TV3 Sport, som du kan se et klip fra i toppen af artiklen.

Her sætter Emre Mor ord på den svære overgang fra dansk fodbold til det store udland, hvor forskellige mentaliteter, personlige fejl og temperament har gjort det svært for dansk-tyrkeren.

Emre Mor i Celta Vigo-trøjen. Foto: MIGUEL RIOPA Vis mere Emre Mor i Celta Vigo-trøjen. Foto: MIGUEL RIOPA

Drømmen om det store udlandsophold gik i opfyldelse for Emre Mor, da han i 2016 byttede FC Nordsjælland ud med mægtige Borussia Dortmund.

Men det blev ikke nogen nem overgang for den unge fodboldspiller, der siden røg til Celta Vigo, hvorfra han nu er udlejet til Olympiakos.

»Jeg følte lidt, at det var lidt for meget til at starte med. Jeg var ung, samtidig med at jeg var vant til det lille søde Danmark, så det var lidt svært at håndtere i starten,« fortæller Emre Mor.

Mentaliteten i Dortmund havde han svært ved at vende sig til.

Da han efterfølgende skiftede til spansk fodbold, som han altid har drømt om, hobede frustrationerne sig op.

»Jeg kom til Celta Vigo lidt sent, sæsonen var startet, og hvis jeg husker rigtigt, så havde de nogle gode kampe i starten, så jeg kom ikke lige ind på holdet til at starte med. Og det var jeg rigtig frustreret over.«

»Og allerede derfra begyndte den lidt dårlige side af Emre at komme frem, hvilket er min fejl,« fortæller han.

Emre Mors start i spank fodbold var hård, og han skulle kæmpe for at komme ind på holdet.

Emre Mor var 18 år, da han skiftede til Borussia Dortmund. Foto: PATRIK STOLLARZ Vis mere Emre Mor var 18 år, da han skiftede til Borussia Dortmund. Foto: PATRIK STOLLARZ

Og der var ikke altid lige stor forståelse fra Celta Vigos side for det, han omtaler som 'den anderledes side' af Emre Mor. I hvert fald ikke ifølge ham selv.

Én af de ting, der skabte problemer for Emre Mor, handlede blandt andet om at komme til tiden.

»Det er ikke fordi, jeg har været en dårlig person, men jeg har bare haft mine problemer. Der var nogle episoder i Celta Vigo, hvor jeg kom lidt for sent, og det tog de meget tungt. Sådan nogle små detaljer.«

»Det har aldrig været sådan rigtig store problemer, det har været små ting hele tiden, der har gjort det sværere for mig,« siger Emre Mor.

Selv om Emre Mor til tider har følt sig en smule misforstået, så erkender han, at han selv bærer en del af skylden for, hvorfor det ikke altid er gået lige let.

»Jeg har også lavet mine egne fejl, og jeg har lidt temperament, hvor jeg dengang skulle have lært at styre det noget før.«

»Det har jeg også arbejdet rigtig meget på og er blevet meget bedre til nu.«

Emre Mors lejeophold i Olympiakos udløber til sommer, hvorefter han har to år tilbage af sin kontrakt med Celta Vigo.