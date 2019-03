Det var en ærgerlig, men også bramfri AGF-cheftræner, som B.T.s udsendte mødte efter aarhusianerne havde spillet 2-2 mod Superliga-bundholdet Vendsyssel FF.

»Man vinder sjældent, når man er dum,« lød hans kommentar på spørgsmålet, om han var tilfreds med det uafgjorte resultat.

Det David Nielsen henviste til, var den udvisning, hans tropper blev ramt af seks minutter efter pausen.

»Der er ikke så meget at rafle om. Udvisningen af Adama Guira var helt i orden. Men da vi kommer en spiller i undertal, får vi sat os selv under et enormt pres og formår efterfølgende desværre ikke at holde føringen på 2-1,« sagde David Nielsen med en stemmeføring, der signalerede dyb skuffelse.

Dommer Mikkel Redder udviste AGF's midtbanespiller Adama Guira i søndag eftermiddags Superliga-kamp i Hjørring mod Vendsyssel FF.

AGF fik den værst tænkelige start på kampen, da Vendsyssel FF allerede efter 16 sekunders spil bragte sig foran 1-0.

»Sebastian Hausner (Superliga-debutant, red.) træder i situationen op i banen, hvor han skal gøre det stik modsatte. Når sådan noget sker, har man før set etablerede spillere slå ud med armene i frustration rettet mod den unge spiller. Responsen her var helt anderledes. Vi kommer stærkt igen, og det er jeg godt tilfreds med,« sagde David Nielsen, der efterfølgende så Kasper Lunding og Patrick Mortensen bringe AGF foran 2-1.

Det uafgjorte resultat betyder, at AGF to runder før afslutningen på Superligaens grundspil har 31 point og fortsat er placeret udenfor top-6.

»Vores helt klare mål er, at vi skal kvalificere os til mesterskabsslutspillet. Pointerobringen mod Vendsyssel betyder, at vi stadig er godt med i kapløbet. Derfor glæder jeg mig helt enormt til vores kommende kampe mod OB og AaB,« sagde David Nielsen.

AGF's Jens Stage, nummer 14, i duel med Vendsyssel FF's Lucas Jensen i søndag eftermiddags Superliga-kamp i Hjørring.

Hos AGF var anfører Jens Stage flyttet fra midtbanen til forsvaret, hvor man var uden Niklas Backmann, Frederik Tingager, Casper Højer Nielsen og Jesper Juelsgård på grund af henholdsvis skader og karantæner.

»Det er indiskutabelt, at deres første mål er en streg i regningen, men bortset fra de første 30 sekunder synes jeg, at det gik godt,« sagde Jens Stage, der følte sig impliceret i scoringen:

»Jeg falder ikke helt ind under Hausner og bryder lidt for tidligt op. Måske var der et afstemningsproblem mellem os. Men før jeg kan forklare det nærmere, vil jeg godt lige se det på video.«

Jens Stage gav cheftræner David Nielsen ret i, at udvisningen af Adama Guira blev kampafgørende.

AGF-angriberen Patrick Mortensen, i midten, scorede i søndag eftermiddags Superliga-kamp mod Vendsyssel FF i Hjørring.

»Det er svært at spille med kun 10 mand, men når det er sagt synes jeg, at vores unge spillere fik vist, at de sagtens kan være med på dette niveau,« sagde Jens Stage, der svarede benægtende på spørgsmålet, om ikke det er okay at komme fra en kamp, hvor man i 40 minutter har været én mand i undertal, med point.

»Vi skulle have vundet. Så her efter kampen ser jeg det mere som to tabte point end det ene, vi rent faktisk sikrede os,« sagde Jens Stage.

Kampens detalje var AGF-angriberen Patrick Mortensen leveringsdygtig i, da han med et brillant 'ankelvip', hvor bolden befandt sig bag hans krop, scorede til 2-1.

»Det var et lidt akrobatisk mål, som jeg selvfølgelig er meget tilfreds med. Men jeg er også glad for, at vi viser god moral efter vi hurtigt kom bagud. Den oplevelse kan vi helt klart bruge positivt fremadrettet,« sagde Patrick Mortensen.