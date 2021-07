Den tidligere fodboldspiller Nicklas Bendtner har igennem sit liv nydt godt af flere kvinders selskab.

Men det kan nogle gange blive en udfordring, for det er ikke altid, at alle personligheder er lige nemme at håndtere.

Det fortæller han i det seneste afsnit af tv-serien på Discovery+ 'Bendtner og Philine'

»Jeg har været igennem et bredt batteri af kvinder, og det betyder, at man også møder rigtig mange forskellige personligheder. Men det, jeg tror, de fleste har til fælles, er, når det ikke lige tipper deres vej, så kan de godt blive lidt sindssyge. Specielt ud fra den erfaring, jeg har,« siger han og tilføjer med et skævt smil:

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff har ikke dannet par siden marts. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

»Ikke at jeg tager alle over en kam.«

I slutningen af marts blev det officielt, at Bendtner ikke længere dannede par med modellen Philine Roepstorff. Det meldte sidstnævnte ud i en stort opsat video.

'Nogle gange går tingene ikke som planlagt. Og nogle gange er det svært at træffe det rigtige valg. Nicklas og jeg er gået fra hinanden,' skrev Philine Roepstorff i forbindelse med bruddet.

På trods af bruddet fortsatte parret sit parløb i den fælles tv-serie, der er gået ind i sin anden og sidste sæson. Bendtner har for længst stoppet sin karriere som fodboldspiller og drømmer nu om at gå trænervejen.