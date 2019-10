En småskør fodboldspiller, der skiller sig ud af mængden.

Sådan har mange det med den italienske badboy Mario Balotelli, der har spillet for hele syv klubber som professionel i en alder af blot 29 år.

Ofte er det gået galt mellem angriberen og hans arbejdsgivere, fordi han har et temperament og en personlighed, som gør, at han indimellem er havnet knap så heldige eskapader uden for banen.

Nu åbner den kontroversielle fodboldspiller op for, hvordan det er at være anderledes. Det gør han på Instagram.

DU KAN SE OPSLAGET I BUNDEN AF ARTIKLEN.

»Meget af tiden i min karriere har folk forsøgt at fremstille mig som en skør eller ikke-respekftuld person, men dem som virkelig kender mig, ved hvem jeg er, og hvad jeg egentlig tænker,« skriver Mario Balotelli.

»Jeg poster denne her video, fordi at være anderledes, glad og legesyg er en god ting og en fantastisk følelse!«

Samtidig kommer spilleren med en opfordring til alle, der kan føle sig forstyrret af, hvad andre folk tænker om dem.

»Vær glad og vær ligeglad med, hvad andre mennesker synes,« har Balotelli skrevet til videoen på Instagram, der viser en masse sekvenser af ham selv i forskellige situationer, hvor han tydeligt skiller sig ud.

»De elskede folk, som har kendt dig, siden du var ung, er dem, hvis mening gør en forskel. Hav en god aften allesammen!« slutter han.

I sommer vendte Mario Balotelli tilbage til hjembyen Brescia, hvor han er vokset op.

Han havde dog aldrig spillet for klubbens førstehold, men det blev en realitet, da italieneren skrev en tre-årig kontrakt med holdet.