Fantastiske.

Sådan beskriver Ståle Solbakken FCKs første 90 minutter af dramaet mellem FC København og Manchester United i mandagens Europa League-kvartfinale, som gik i forlænget spilletid.

»De første 90 minutter var der meget lille forskel på holdene, og det kunne gå begge veje. Men de vinder fortjent, fordi de har mange chancer i den første halvleg i ekstra tiden. Under de 90 minutter kan det gå begge veje. Vi har spillere, som aldrig har været i nærheden af at spille på det her niveau, de klarede sig godt, og så var der nogen, der var de bedste på banen,« siger FCKs norske cheftræner til 6'e'ren.

Manchester United vandt kampen 1-0 efter en straffesparksscoring i første halvleg i overtiden, og netop dér var FCK overmatchet, mener træneren.

»Vi havde store muligheder, men vi blev trætte. Vi ser individualisterne i første halvleg af den forlængede spilletid. Det var en periode, hvor der var stor forskel på holdene,« forklarer Solbakken og fremhæver Rasmus Falk, Jonas Wind, Zeca, Jens Stage og FCKs bagkædes »fantastiske præstationer.«

Netop den unge angrebskomet Jonas Wind var en af de, der aldrig har spillet en kamp på så højt et niveau.

Den kun 21-årige angriber fik en grim knæskade i sensommeren sidste år, der holdt ham ude i næsten hele sæsonen, men også han spillede en stor kamp... Selvom ærgelsen overskyggede alt efter kampen.

»Om noget tid kan vi være stolte, men lige nu er jeg mest ærgerlig over et straffesparksmål, som for mig er lidt tynd i forhold til, hvordan kampen blev spillet. Jeg synes, at det er ærgerligt, at det er det, der skal afgøre det. Men vi efterlader krop og sjæl derude, vi arbejder mega hårdt og har også chancer selv,« forklarer han også til 6'eren.

Om sin egen sæson sagde Jonas Wind følgende.

»Jeg startede godt, så kom jeg ind i en hård periode med skaden. Men jeg synes, at jeg kom stærkt tilbage, og jeg er glad for at jeg kunne deltage i de her kampe. Det er noget, som man kan se tilbage på på et tidspunkt og være meget stolt af. På nationalt plan har vores sæson ikke været god, men internationalt har den været outstanding og historisk,« mener Jonas Wind.