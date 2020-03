Åge Hareides stop som dansk landstræner har sendt ærgelse gennem flere af de danske landsholdsspillere, der har været med hele vejen.

Én af dem er Pierre-Emile Højbjerg, som i løbet af det seneste år endte med at få en nøglerolle på det danske landshold.

»I fodbold snakker man sjældent om, at der er noget, der er synd for nogen, men i denne her situation med Åge Hareide er det virkelig synd for ham,« fortæller den 24-årige Southampton-anfører til B.T.

Tirsdag blev det på et videomøde i UEFA besluttet, at EM-slutrunden, der skulle have skabt dansk folkefest til sommer, i stedet er udskudt til sommeren i 2021, fordi frygten for coronavirussen ikke gør det muligt at afvikle i år. Og det får samtidig betydning for den danske landstrænerpost.

24-årige Pierre-Emile Højbjerg. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere 24-årige Pierre-Emile Højbjerg. Foto: Niels Christian Vilmann

Åge Hareides kontrakt med DBU udløber til sommer og med udsættelsen af EM-slutrunden, bliver det ikke den norske træner, der skal stå i spidsen for Pierre-Emile Højbjerg og co. ved næste års slutrunde.

»Rent fodboldmæssigt, så har han jo været en virkelig dygtig og toneangivende faktor på landsholdet. Det skal man have respekt for,« fortæller landsholdsstjernen.

Den danske Premier League-anfører udviklede sig rigtig meget på landsholdet under Åge Hareides ledelse, og den udvikling er han da også nordmanden taknemmelig for:

»Åge har gjort mig til en bedre fodboldspiller. Han har gjort et enormt stykke arbejde for det danske landshold, og så har han formået at motivere mig til at blive en endnu bedre fodboldspiller, og det er jeg taknemmelig for.«

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

EM 2020 skulle have skabt en fantastisk start på en stor sportssommer med både Tour de France og OL, men efter UEFA's beslutning om at flytte slutrunden, må de danske roligans vente i tålmodighed i yderligere et år på at se EM-fodbold på hjemmebane.

EM-udskydelsen er dog det rigtige at gøre i forhold til alt det, der sker med coronavirussen i øjeblikket, mener Pierre-Emile Højbjerg:

»I den situation, vi står i, synes jeg, at det er den rigtige beslutning, som UEFA har taget. Fodbold bliver sekundært i den situation, vi alle sammen befinder os i.«

Der er ting, der er vigtigere end fodbold, forklarer landsholdsspilleren, og selv om EM først skal afvikles næste år, så skal det nok blive en stor oplevelse for danskerne alligevel.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»For Danmark og os som fodboldspillere så havde vi da set frem til en folkefest til sommer, men den må vi så skabe i 2021 i stedet for. Situationen in mente, så er det helt rigtigt, at EM er blevet rykket,« siger Pierre-Emile Højbjerg.

Lige nu ligger stort set hele fodboldverdenen stille som følge af coronavirusudbruddet, som især i Europa har hærget voldsomt i de seneste uger.

Derfor har DBU da også aflyst testkampene mod Færøerne og England, der skulle have været spillet i slutningen marts. Og landskampe de kommende måneder er ikke lige på tegnebrættet, forklarede DBU på et ekstraordinært pressemøde tirsdag.

Efter planen skal EM i 2021 afvikles fra 11. juni og en måned frem i 12 forskellige værtsbyer, hvor København stadigvæk betegnes som værende en af dem.