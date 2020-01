Tumult, håndgemæng og anholdelser.

Det var det, der endte med at overskygge festlighederne ved fredagens KMD-cup i Jyske Bank Arenaen i Odense.

Efter OB sendte Brøndby ud af turneringen, udviklede det sig voldsomt på tilskuerpladserne mellem fansene i Brøndbys og AGF's tilskuerafsnit, og den uventede drejning er da også noget, der ærgrer arrangørerne bag det traditionelle indendørsstævne.

»Vi er selvfølgelig kede af det og vildt ærgerlige over, at et ellers flot stævne skal overskygges af en episode på tilskuerpladserne, hvor langt størstedelen af fansene opførte sig ordentligt,« fortæller Thomas Bansø, der er medieansvarlig i OB, til B.T.

Der udbrød Tumult i hallen efter OB og Brøndby havde mødt hinanden. Foto: Claus Fisker Vis mere Der udbrød Tumult i hallen efter OB og Brøndby havde mødt hinanden. Foto: Claus Fisker

Politiet har tidligere fortalt, at det var Brøndbys fans, der var de mest toneangivende i tumulten, og hos OB er der kun rosende ord tilovers for sikkerhedspersonalets håndtering af episoden.

»De gjorde - i samarbejde med politiet - et godt stykke arbejde, og de fik hurtigt stoppet den tumult, der opstod,« siger Thomas Bansø.

Men var sikkerheden god nok?

»Det synes vi, den var. Det mente talspersoner fra klubbernes fangrupper og politiet også på forhånd. Vi mener ikke, vi kunne have gjort noget anderledes. Hvis der er nogen, der virkelig ønsker at lave ballade, så er det svært at forhindre dem i det,« forklarer han og tilføjer:

»Vi tager selvfølgelig klar afstand til voldelig adfærd. Det vil vi ikke acceptere.«

Indtil videre er det uvist, hvad efterspillet bliver, men ifølge arrangøren skal parterne sætte sig ned sammen de kommende dage.

»Vi kommer til at evaluere på, hvad der er sket, og så tager vi den derfra,« siger Thomas Bansø.

Hos stævnets hovedsponsor, KMD, afventer man også en evaluering, før der kommer til at ske noget på den front.

»Vi tager selvfølgelig altid afstand fra tilskueroptøjer. Derfor er det også nødvendigt med en grundig evaluering af gårsdagens hændelser. Vi har talt med arrangørerne og kan forstå, at de allerede er i dialog med politiet om begivenhederne. Vi afventer nu en grundig evaluering af hele arrangementet,« fortæller KMD's pressekonsulent Rasmus Avnskjold til B.T.

Tidligere fortalte et øjenvidne, at hun blev skræmt, da urolighederne var på sit højeste, og at det var særlig ubehageligt, da der var en del børn til stede i hallen - ​blandt andre hendes egen søn.

Der var flere anholdelser i forbindelse med tumulten, men ifølge politiets oplysninger kom ingen til skade.

Ved KMD-cup-stævnet vandt AaB over OB med cifrene 6-3 i finalen. Dermed sikrede nordjyderne sig turneringssejren for andet år i træk.