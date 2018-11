AGF tabte 0-2 til Randers FC på hjemmebane.

Og nu er det efterhånden fem kampe siden, aarhusianerne har vundet i Superligaen.

Det var derfor en skuffet Jens Stage, som B.T. Sport mødt efter kampen.

»I dag synes jeg ikke, der er noget som helst, der lykkes. Jeg synes, det er en dårlig fodboldkamp, og jeg synes, vi spiller ringe. Vi giver dem to mål, og det udnytter de,« siger han og tilføjer:

»Jeg tror, meget af det sidder oppe i kasketten. Det handler om at tanke noget selvtillid i løbet af træningen og i ugen. Vi skal op mod hovedet, for det eneste, vi skal lave om på, det er at barbere de fejl væk, vi laver indenfor fem minutter i første halvleg.«

Randers scorede to mål mod AGF, og begge gange så hjemmeholdet passivt til. Første mål kom, efter Jens Stage tabte en duel på kanten af feltet.

AGF har desuden ikke vundet over Randers i otte kampe. Sidste sejr faldt i 2015. Stage mener ikke, der er tale om et kompleks.

»Det kunne lige så godt være mod SønderjyskE eller et andet hold. Når man giver modstanderen mål på den måde, så vinder man ikke fodboldkampe og især ikke, når man ikke spiller bedre, end vi gør i dag.«

AGF har længe haft et ry for at være defensivt stærke. Men i de seneste fire Superligakampe har de lukket 10 mål ind.

»Som udgangspunkt synes jeg, vi er okay, men personlige fejl er begyndt at snige sig ind. Jeg skal ikke kunne sige, om det er fordi, vi er begyndt at blive trætte hen mod vintermånederne. Det håber jeg ikke, for vi skulle være i god nok form til at spille et halvt år ad gangen. Men personlige fejl - mig selv inklusiv i dag, jeg kan ikke finde ud af at følge en mand. Det er totalt skuffende.«

Jens Stage blev udskiftet efter en times spil.

AGF har 18 point efter 15 runder. Efter dagens dyst ligger de nu lige med Randers FC.