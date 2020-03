Der var ikke så meget at diskutere. Et 10-minutters AaB-kollaps blev afgørende søndag aften i Parken.

Og det var da også det, som fyldte mest hos AaB's træner, Jacob Friis, efter kampen.

»Vi leverer egentlig en god præstation – pånær i 15 minutter, hvor vi falder sammen. Det kan vi selvfølgelig ikke være tilfredse med,« fortalte han efter kampen om starten af anden halvleg, hvor FCK-mandskabet smækkede tre mål i kassen:

»Vi var for 'shaky' i de minutter, da der kommer tryk fra FCK. Deres mindste mand (Michael Santos, red.) stiger op blandt vores to stoppere og header den ind to gange. Hvis man ikke har kvalitet i duellerne, så bliver man straffet.«

AaB's cheftræner, Jacob Friis. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere AaB's cheftræner, Jacob Friis. Foto: Liselotte Sabroe

Nordjyderne fik dog samlet sig selv op, og efter en frisparksscoring af Lucas Andersen og et mål af Iver Fossum var AaB lige ved at lave et fantastisk comeback, efter at Tom van Weert var kommet på banen.

»Tom (van Weert, red.) laver et rigtig godt indhop, der blandt andet er med til at gøre, at vi dominerer kampen i de sidste 20 minutter,« lød det fra Jacob Friis, der havde fravalgt sidste weekends dobbelte målskytte til søndagens kamp i Parken:

»Han (Tom van Weert, red.) har ikke trænet ret meget i løbet af ugen, og han har fået fire sting på benet efter kampen mod Brøndby. Jeg var usikker på, om det hæmmede ham.«

Ifølge AaB-træneren peger pilen i den rigtige retning i forhold til at nå målsætningen om top-6, og Jacob Friis er da også fortrøstningsfuld i forhold til at opnå klubbens målsætning, forklarede han efterfølgende i mixed zone.

FCK's Rasmus Falk (tv.) og AaB's Iver Fossum (th.) i duel. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCK's Rasmus Falk (tv.) og AaB's Iver Fossum (th.) i duel. Foto: Liselotte Sabroe

Efter en uskøn affære i første halvleg kom Ståle Solbakkens mandskab bragende ud til anden halvleg og gav fansene en 3-0-føring på 10 minutter, som for alvor satte gang i kampen.

Herefter gik der lidt automatpilot i den for Solbakkens tropper, der begyndte at se trætte ud efter torsdagens hårde kamp i Europa League. Derfor kunne nordjyderne da også pludselig lugte et muligt comeback, men det blev kun lige ved og næsten for AaB-mandskabet.

Nordjyderne har ikke formået at vinde en Superliga-kamp i Parken siden 2007. Dengang vandt holdet med 2-1.

AaB og FC København møder allerede hinanden igen på onsdag i Aalborg, når der skal spilles kvartfinale i Sydbank Pokalen.