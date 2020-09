Et ægtepar i boligkomplekset Friheden i Hvidovre fik sig natten til søndag lidt af et chok.

»Jeg blev rigtigt, rigtigt bange, og jeg sad og rystede på sengen,« fortæller den 40-årige kvinde til B.T.

Hun ønsker sammen med sin 41-årige mand at være anonym på grund af den voldsomme oplevelse. B.T. er bekendt med deres navne, og en fotograf har været inde og tage billeder af skaderne i deres lejlighed.

Skaderne er stadig synlige søndag middag, hvor flere vinduer er smadrede ind til parrets overdækkede altan. Samtidig er facaden og ruderne flere steder dækket af blå og gul maling.

Blå og gul maling på ruden. Foto: presse-fotos.dk

»Mellem halv et og kvart i et lå min mand og jeg og sov, og lige pludselig lød det, som om hele altanen var ved at falde sammen. Det lød, som om nogen var ved at totalsmadre hele altanen,« siger den 40-årige kvinde:

»Og jeg var også nervøs for, at min mand skulle gå derud, for jeg vidste ikke, hvad han kom ud til. Det var ikke sjovt at vågne op til.«

Det viste sig, at der var blevet kastet små glasbeholdere med maling mod parrets lejlighed. Altså i blå og gule farver. Også overboens facade blev ramt – med hvid maling. Og farverne på malingen indikerer muligvis, hvad motivet til ugerningen kan være.

»En nabo så nogle unge Brøndby-fans løbe væk. Han nåede at råbe ud ad vinduet,« siger den 40-årige kvinde.

Udsynet fra parrets lejlighed er skæmmet af maling. Foto: presse-fotos.dk

Søndag spilles nemlig en af årets største Superliga-kampe, når blå-gule Brøndby møder hvidklædte FC København. Parrets lejlighed i boligkomplekset Friheden ligger bare en halv snes kilometer fra Brøndby Stadion.

Og så er der en anden detalje: Den 41-årige mand har haft et FCK-flag hængende i det ene vindue 'i flere år'.

»Min mand mener, at det er det, der har udløst det. En dame et par opgange herfra har nemlig tidligere også fået kastet maling på sin rude, og hun har haft et FCK-logo på sin bil. Så jeg har tænkt, om det var nogen, der kendte os fra området,« siger den 40-årige kvinde, der i nat anmeldte angrebet til politiet.

Her fik besked om, at episoden blev noteret som en hærværkssag – hun udtrykker dog skuffelse over, at politiet ikke har været ude og se på skaderne.

FCK-flaget er blevet ødelagt. Foto: presse-fotos.dk

Et halvt døgn senere er hun stadig utryg over at være i lejligheden, da B.T. taler med hende.

»Jeg synes, det er lidt skræmmende, at man ikke engang kan være tryg i sin egen lejlighed. Min mand sidder derude hver dag. Det er min mands opholdssted – han sidder derude, når han ryger smøger. Tænk, hvis han havde siddet derude, da det skete. Det er skræmmende. Det er, som om mit privatliv er blevet invaderet. Det synes jeg ikke er rart,« siger den 40-årige kvinde:

»Jeg tror, at det tager noget tid, inden man bliver tryg i sin egen lejlighed igen.«

B.T. har indtil videre forgæves forsøgt at få en kommentar fra Vestegnens Politi.