Kvinden bag anklagen mod Neymar har mistet tilliden til advokat, som efterlyser svar på centrale spørgsmål.

Endnu en advokat afviser at føre sag for en kvindelig model, der har anklaget den brasilianske fodboldstjerne Neymar for voldtægt.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Danilo Garcia de Andrade, der i sidste uge trådte til som repræsentant for kvinden, fortæller til den brasilianske tv-station SBT, at han trækker sig på grund af samarbejdsvanskeligheder.

Det er den tredje advokat på bare kort tid, der har trukket sig fra sagen.

Ifølge Garcia de Andrade har der også været usammenhængende forklaringer fra kvinden samt manglende adgang til påståede beviser i form af en syv minutter lang video optaget med hendes telefon.

Modellen, Najila Trindade Mendes de Souza, har over for brasiliansk politi forklaret, at den 27-årige angriber angiveligt har overfaldet hende i fuldskab under et ophold på en luksushotel i den franske hovedstad, Paris.

Hun påstår, at videooptagelsen beviser, at overgrebet fandt sted.

Neymar har fra starten benægtet alle anklager om voldtægt eller overgreb.

Ifølge politirapporten har de Souza fortalt efterforskerne i sagen, at hun kom i kontakt med fodboldspilleren gennem det sociale medie Instagram. Her skal han have foreslået, at de mødtes i Paris, hvor han til daglig spiller i storklubben Paris Saint Germain.

/ritzau/