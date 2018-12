Forfærdelig. Katastrofe.

Ole Gunnar Solskjær nåede knap at tiltræde i Manchester United, inden de kritiske røster er blevet vendt mod ham.

For jo, nordmanden har en glorværdig fortid som spiller i Premier League - men nej, han imponerede ikke i sin korte tid som manager i den engelske liga.

Her rykkede han ud med Cardiff i 2014.

Club had plenty of problems at the time but think it’s fair to say his time there was a mess from start to finish. Cardiff may well have gone down anyway but he was anything but blameless. Going to be fascinating to see if he’s better for experience — Chris Wathan (@ChrisWathan) December 19, 2018

»Klubben havde masser af problemer på det tidspunkt, men det er fair at sige, at han tid dér var et stort rod fra start til slut. Cardiff ville sikkert være rykket ud alligevel, men han var ikke uden skyld,« lyder det fra BBC Wales-reporteren Chris Wathan.

Fra Daily Mirros fodboldredaktør John Cross lyder der tilsvarende bekymring.

»Anset som en dejlig fyr i Cardiff - men en ret forfærdelig manager. Første kamp som midlertidig lManchester United-manager? Cardiff, selvfølgelig. Vi ses dér, Ole,« lyder det fra John Cross.

Han skriver i et andet tweet om udnævnelsen af Ole Gunnar Solskjær som afløser for den fyrede Jose Mourinho, at han kun kan 'komme i tanker om få mærkeligere udnævnelser'.

Seen as lovely bloke at Cardiff - but pretty awful manager. First game as Man United's caretaker boss? Cardiff, of course, See you there, Ole. https://t.co/KEwVlA3AEZ — John Cross (@johncrossmirror) December 19, 2018

Ole Gunnar Solskjær har da også et af de værste pointsnit nogensinde i Premier League. Kun 12 point i 18 kampe blev det til, og det giver et snit på 0,67 point pr. kamp - det er det 12. dårligste resultat for en Premier League-manager nogensinde.

På den baggrund har Cardiff-fanforummet 'A vire from af Ninian' skrevet et blog-indlæg under overskriften 'En advarsel til Manchester United-fans'.

Her lyder det blandt andet:

»Det var en svær opgave, helt sikkert, men Cardiff havde brug for en stærk personlighed, og det var Solskjær ikke. Det blev hurtigt tydeligt, at han var ude på dybt vand og lignede en kanin fanget i forlygterne,« lyder det, og Cardiffs situation i 2014 sammenligned med Manchester Uniteds i dag.

Det lyder også: »Et af de største problemer var, at han ikke vidste, havd der var det stærkeste hold. Han skiftede hold fra kamp til kamp, og der var snak om, at han spillere skulle stille op på én måde til træning og på en helt anden måde i kampene.«

Ole Gunnar Solksjær kritiseres også for at have købt for mange dårlige spillere.

Imens har den 45-årige nordmand haft sin første træningssessioner med Manchester United-truppen.

Selv i hjemlandet sætter klummeskribenten Leif Welhaven i VG spørgsmålstegn ved den nye mand i den engelske klubs trænersæde.

Resultaterne var ikke med Ole Gunnar Solskjær i Cardiff. Foto: LINDSEY PARNABY Vis mere Resultaterne var ikke med Ole Gunnar Solskjær i Cardiff. Foto: LINDSEY PARNABY

»Er Ole Gunnar Solskjær virkelig den mest kompetene, de kunne have valgt? Hvilke krav til dokumenterede resultater bør egentlig stilles til et job så højt oppe i fodboldsens fødekæde?« spørges der.

Independents ledende fodboldskribent, Miguel Delaney, giver dog en form for svar. Det handler ikke nødvendigvis om fodbold:

»Det handler om forbedre humøret omkring klubben: At give folk et løft. Her vil effekten være øjeblikkelig. Så stor kraft har en følelsesmæssig udnævnelse af en person som Solskjær.«

Manchester United møder Cardiff lørdag kl. 18.30.