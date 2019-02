Der går lang tid, før Reading portugisiske angriber, Nelson Oliveira, tør kigge sig i spejlet igen.

Lørdag blev han - og især hans ansigt - nemlig udsat for en særdeles hård skæbne i Championship-opgøret hjemme mod Aston Villa. ADVARSEL: UHYGGELIGT BILLEDE FREMGÅR LÆNGERE NEDE I ARTIKLEN.

Med 20 minutter igen faldt han til jorden efter en duel med gæsternes Tyrone Mings. Og Aston Villa-spilleren var ikke for fin til at trampe sin ene fodboldstøvle ned i ansigtet på den forsvarsløse portugiser.

Svinestregen, der ikke engang blev vurderet til et frispark af kampens dommer, kom til at koste dyrt på Nelson Oliveiras nydelige ansigt - og med blodet fosende ned langs kinderne blev angriberen udskiftet.

Foto: ADAM HOLT Vis mere Foto: ADAM HOLT

Efter kampen begyndte et gruopvækkende billede af Nelson Oliveira at cirkulere på de sociale medier.

Her ses flere tydelige flænger i hans ansigt. Og næsen ser desuden ud til at være brækket.

Here’s Nelson Oliveira’s face following that stamp! pic.twitter.com/4eWPD2Q43K — Secret Footballer (@TSF) February 3, 2019

Efterfølgende skrev Tyrone Mings, der netop er blevet udlejet til Aston Villa fra Bournemouth, følgende på Twitter:

»Var helt vild med at bære mørkerødt og blåt i dag (Villas spilletrøje, red.) og meget begejstret for at holde nullet. Er frygtelig ked af det på Oliveiras vegne. Håber, han er ok.