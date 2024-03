»Stop,« lød den klare besked.

Stemningen i Parken er helt ustyrlig, men det giver problemer på det gamle stadion.

FC København har været nødt til at advare de stemningskabende fans på Sektion 12 i Parken efter 1-1-scoringen mod Manchester City.

»Sektion 12, vi har brug for jer! Så stop med at hop,« lød det på storskærmen.

FCK opfordrer deres fans til at stoppe med at hoppe. Foto: Anthon Unger Vis mere FCK opfordrer deres fans til at stoppe med at hoppe. Foto: Anthon Unger

Der har været hoppeforbud til FCKs og landsholdets hjemmekampe gennem længere tid, mens det bliver undersøgt, hvor meget tribunen kan holde til, når der virkelig bliver sat svingninger i den.

Det udlignende mål blev sat ind af Magnus Mattson, der netop er hentet til i januars transfervindue.

Følg 1/8-finalen i B.T.s liveblog lige her.

Andet opgør spilles i Manchester 6. marts.