Der venter en rød-hvid fest i Parken, når Danmark spiller landskamp mod Kasakhstan lørdag aften.

Men op til kampen har DBU set sig nødsaget til at udsende en advarsel til de danske fodboldfans.

De risikerer nemlig at blive snydt i jagten på billetter til den udsolgte landskamp.

Det oplyser DBUs kommunikationschef, Jakob Høyer, til B.T.

DBU oplever kæmpe problemer med sortbørsbilletter.

Der er simpelthen personer, der køber billetter til landskampe udelukkende med det formål at sælge dem videre til intetanende fans for op til tre gange den originale pris.

»Vi siger derfor også det her for at gøre fans opmærksomme på, at de kan blive snydt, når de forsøger at komme ind at se Herrelandsholdet.«

»Vi ønsker altid det bedste for vores fans, og derfor straffer vi også hårdt ned på dem, som kun køber landskampsbilletter for at tjene flere penge. Det er uretfærdigt, når vi ved, at der er så mange, som bare vil have en god oplevelse i Parken,« siger Jakob Høyer.

Landsholdet har haft udsolgt de seneste 12 kampe i Parken, men sortbørsbilletter har været et stigende problem op til lørdagens kamp mod Kasakhstan.

DBU har lukket flere profiler ned på sin billetside, fordi folk har solgt deres billetter til overpris på nettet - for eksempel på Den Blå Avis.

DBU gør opmærksom på, at man gerne må sælge billetter videre, men man må ikke sælge dem til mere end den originale pris.

»Vi undersøger hele tiden, hvordan vi kan gøre oplevelsen bedre for de danske fans, og det omfatter også billetdelen. I dag har vi en rigtig god billetafdeling, som er klar til at hjælpe de fans, som skulle have spørgsmål eller vil sende deres billetter videre til andre fans under ordentlige forhold. På sigt kigger vi ind i muligheden for at implementere et resale-system, der vil gøre det muligt at klare det hele inde på vores side,« fortsætter Jakob Høyer.

Landskampen mod Kasakhstan fløjtes i gang 20.45 lørdag, og du kan følge den LIVE på bt.dk.