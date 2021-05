Det skete igen torsdag aften. Store protester fra mange fans inden kampen mellem Manchester United og Liverpool.

Men spørgsmålet er, om det her kun er toppen af isbjerget. Det kan meget vel være tilfældet, mener tidligere United-anfører Roy Keane. Lige nu spilles der for tomme tribuner, men når det ændrer sig, kan det eskalere.

»Manchester Uniteds fans er ikke færdige her. Vi så nogle protester for et par uger siden, men jeg tror, der kommer mere. Bekymringen er, at når der igen må komme fans på stadion, kan du stå i en situation med 70.000 fans, der dukker op ved Old Trafford og er frustrerede. Det kan blive meget værre,« lød det fra Roy Keane, der er ekspert hos Sky Sports, i studiet.

Torsdagens massive protester kom som følge af det mislykkede Super League-projekt, som både Manchester United og Liverpool ellers var en del af.

Demonstration foran Old Trafford torsdag aften. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Demonstration foran Old Trafford torsdag aften. Foto: PHIL NOBLE

Selvom projektet faldt til jorden, har de mange fodboldfans verden over langt fra glemt det, og de har flere gange udtrykt deres store utilfredshed.

Blandt andet for knap to uger siden, hvor protesterne var så voldsomme, at kampen mellem de to engelske giganter blev rykket til torsdag.

Årsagen til protesterne er Glazer-familien, der ejer Manchester United. De mange fodboldfans mener nemlig, at familien tænker mere på penge end på klubben.

Derfor var de mødt talstærkt op torsdag aften, hvor politiet dog også var til stede i et forsøg på at lægge en dæmper på gemytterne, alt imens Liverpools spillerbus blev blokeret af flere biler og punkteret af rasende fans.

De mange fans er utilfredse med Glazer-familien. Foto: OLI SCARFF Vis mere De mange fans er utilfredse med Glazer-familien. Foto: OLI SCARFF

Mange fans protesterede inden torsdagens kamp. Foto: OLI SCARFF Vis mere Mange fans protesterede inden torsdagens kamp. Foto: OLI SCARFF

Og netop de scener der udspillede sig gjorde ondt på Gary Neville, der også har spillet for Manchester United, og som i dag er ekspert hos Sky Sports.

»Lad os være ærlige her. Det vi har set ude på pladsen (foran stadion, red.) er, hvordan Manchester United er blevet forvandlet til et fængsel. Det er et ødelæggende image for Manchester United som fodboldklub og brand verden over. Du er nødt til nærmest at have fængselsmure rundt om, og der er hundredvis af politibetjente til en kamp, hvor der ikke er tilskuere. Noget er gået frygteligt galt,« siger Gary Neville.

Glazer-familien, der købte Manchester United i 2005, har i et åbent brev til klubbens fans sagt undskyld. Det har dog ikke fået de mange fans til at tilgive dem, nærmere tværtimod.

Kampen blev trods de store protester afviklet. Manchester United tabte med 2-4.