Der var gang i den i Holland før og efter Conference League-kampen mellem PSV og FC København torsdag aften.

Det oplyser det lokale politi i Eindhoven i et opslag på Twitter.

De var på gaden for at forhindre konfrontationer mellem de to klubbers fans, og det betød også, at de måtte tage heste i brug for at stoppe urolighederne.

'I nat måtte politiet blande sig flere gange før og efter kampen i Eindhoven mellem PSV og FC København for at forhindre konfrontationer mellem de to fangrupperinger,' skriver det lokale politi.

I tweetet lyder det, at adskillige fodboldfans blev anholdt og taget med på politistationen.

'I sidste ende blev en del fodboldfans anholdt efter kampen, efter de tilsyneladende søgte flere konfrontationer,' skriver politiet.

De oplyser desuden, at da der var kommet ro i gaderne, kunne politiet patruljere stille og roligt rundt i byen og omkring stadion.

Politiet oplyser fredag morgen i en mail til B.T., at der er tale om i alt 110 fans hvoraf de 86 er danskere, som 'tydeligvis ønskede konfrontationen med PSV-fans eller politiet efter kampen, og de opførte sig aggressivt.'

'De blev anholdt for at skabe uorden. De er alle blevet løsladt i løbet af natten og morgenen og får en bøde. De hollandske anholdte blev taget med for at have opført sig voldeligt, og størstedelen af dem er også løsladt. Et par af dem er dog stadig på stationen,' skriver politiet.

Torsdagens kamp i Eindhoven var en særdeles målrig affære. FCK kunne gå til pause med en føring på 3-1, inden hjemmeholdet trådte i karakter i anden halvleg.

De fik udlignet til 3-3, inden Pep Biel endnu engang sendte gæsterne i front. Desværre var PSV heller ikke færdige med at lave mål, og de scorede også endnu engang.

Kampen endte 4-4, og dermed er der lagt op til noget af et drama, når der er returkamp i Parken på torsdag.