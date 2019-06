Det bliver næppe inden for de næste 10 dage, at Robert Skov, Joakim Mæhle eller Andreas Skov Olsen bliver solgt. Ikke hvis det står til U21-landstræner Niels Frederiksen i hvert fald.

Han og DBU har besluttet, at slutrunden i Italien er hellig, når det kommer til kontraktforhandlinger.

»Vi har klare regler i DBU om, at når vi er samlet med landsholdet, er der ikke nogen direkte agentkontakt. Det vil sige, at man ikke har møder med agenter på hotellet. Vi kan ikke forhindre nogen i at tale i telefon. Det må de også gerne. Men som udgangspunkt er der ikke agentsnakke eller forhandlinger,« siger Niels Frederiksen.

Der er ellers rigeligt med danske U21-spillere, som kunne få sig en ny arbejdsgiver denne sommer. Og Marcus Ingvartsen nåede da også lige at få annonceret sit skifte til Union Berlin søndag.

Jacob Bruun Larsen og Marcus Ingvartsen under U21-landsholdstræning i Udine, lørdag den 15. juni 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jacob Bruun Larsen og Marcus Ingvartsen under U21-landsholdstræning i Udine, lørdag den 15. juni 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Robert Skov, Joakim Mæhle og Andreas Skov Olsen er gode bud på salgsemner denne sommer, fordi de har haft fremragende sæsoner, mens Philip Billing og Anders Dreyer søger mere spilletid eller en klub på et højere niveau end deres nuværende.

De må bare lige vente lidt – medmindre det er helt og aldeles afgørende for spillernes karriere.

»Hvis der opstår en situation, hvor det kan være nødvendigt, giver vi muligvis lov til det. Men både spilleren, agenterne og klubberne ved godt, at når vi nærmer os kampene, er det meget, meget uhensigtsmæssigt, hvis det skulle ske,« siger U21-landstræneren.

Niels Frederiksen nåede selv at lave sit skifte til Brøndby inden slutrunden, så han kunne fokusere 100 procent på Danmarks chancer i gruppen med Tyskland, Østrig og Serbien.

Robert Skov under U21-landsholdets pressemøde i Udine, lørdag den 15. juni 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Robert Skov under U21-landsholdets pressemøde i Udine, lørdag den 15. juni 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Men han har tidligere stået klar med råd, hvis spillerne ønskede det, eller hvis han som U21-landstræner havde brug for at give dem sin mening.

»Jeg snakker løbende med spillerne om det. Det kan være, de spørger mig, men det kan også være, at jeg uforbeholdent giver min mening til kende i forhold til, hvordan jeg synes, at det ser ud. Jeg har spilleren i fokus og håber, at de træffer de rigtige valg i forhold til deres karrierer og deres fremtid.«

»Det kan man aldrig helt vide på forhånd. Der kan altid gå et eller andet galt. Det kan være en træner, der gerne vil have dig, og så to måneder senere er han fyret. Du kan aldrig gardere dig, men du kan i hvert fald som udgangspunkt tænke dig om,« siger Niels Frederiksen.

Og foruden at tænke sig om kan spillerne også gøre sig ualmindeligt umage under dette U21-EM. For det er ingen hemmelighed, at der sidder scouts fra selv de største klubber i Europa.