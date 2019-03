Der bliver ingen alenetid med fireårige Ayla for Adam Johnson.

Den tidligere fodboldspiller har afsonet sin straf for sexovergreb på en 15-årig pige, og nu venter et nyt liv på fri fod.

Og når han skal se sin datter kommer det udelukkende til at ske under opsyn fra en professionel børnesagkyndig. Det skriver The Sun.

Det er fredag, at den tidligere fodboldspiller bliver sat på fri fod efter at have afsonet halvdelen af sin straf på seks års fængsel.

Former Sunderland soccer player Adam Johnson arrives at Bradford Crown Court in Bradford, Britain March 2, 2016. Johnson pleaded guilty to one count of sexual activity with a child, but denied two other charges. REUTERS/Phil Noble Foto: PHIL NOBLE Vis mere Former Sunderland soccer player Adam Johnson arrives at Bradford Crown Court in Bradford, Britain March 2, 2016. Johnson pleaded guilty to one count of sexual activity with a child, but denied two other charges. REUTERS/Phil Noble Foto: PHIL NOBLE

Muligvis har han allerede forladt fængslet i ly af natten. Det blev der på forhånd spekuleret i, at den 31-årige tidligere landsholdsspiller ville gøre for at undgå for meget opmærksomhed.

Engelske medier skriver, at Adam Johnsons far, Dave Johnson, blev set forlade Moorland lige efter midnat i en mindre varevogn.

For nylig har den daværende kæreste, Stecey Flounders, afsløret, hvordan hun var gravid, da hele sagen eksploderede.

Først i retten fandt ud af omfanget af Adam Johnsons upassende samvær med den 15-årige pige, og derfor tog hun en kæmpe beslutning om at abortere parrets andet barnet:

Adam Johnson og Stacey Flounders i forbindelse med retssagen. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Adam Johnson og Stacey Flounders i forbindelse med retssagen. Foto: PHIL NOBLE

»Jeg kunne ikke bringe endnu en baby ind i verden,« har Stacey Flounders fortalt:

»Jeg hørte det hele for første gang i retten efter at være blevet holdt i mørket i et år. Det gik op for mig, hvem Adam i virkeligheden var. En arrogant mand der havde løjet - og løjet til mig. Det ødelagde mig.«

Og selv om Adam Johnson nu er på fri fod, kommer han til at leve et liv med mange begrænsninger. Det vil han i de kommende tre år, indtil

Han adresse vil være registreret af myndighederne, og han skal give besked om hvert eneste sted, han opholder sig. Skriver engelske medier.

Han skal også altid være villig til at udlevere sin telefon, og han kan risikere en tur tilbage i fængslet, hvis han har slettet indhold uden myndighedernes kendskab.

Adam Johnson spillede i Sunderland, da sagen kom frem - han har tidligere givet udtryk for, at han gerne ville genoptage karrieren, når han kom ud af fængslet.