Adam Johnson gik på én dag fra at være Sunderland-spiller til at være en hadet mand. Den nu 31-årige eksfodboldspiller blev i 2016 fængslet efter at have seksuelt misbrugt en 15-årig pige.

Nu fortæller hans ekskæreste, Stacey Flounders, hvordan Adam Johnson holdt overgrebet hemmeligt. Og så snart hun fandt ud af det, tog hun straks en rask beslutning.

»Jeg kunne ikke bringe endnu en baby ind i verden. Det ødelagde mig,« siger Stacey Flounders til The Sun.

Ødelagt over Adam Johnsons hemmelig aborterede hun parrets andet barn. Faktisk vidste hun ikke, at hun var gravid, inden Johnson blev anholdt. Men da hun først blev bekendt med hele hændelsen, var det en let beslutning.

Stacey Flounders. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Stacey Flounders. Foto: PAUL ELLIS

Johnson havde kun fortalt, at han havde kysset den 15-årige fan. Og så undskyldte han sig med, at han ikke kendte pigen alder. Først i retten fandt Stacey Flounders ud af, at han havde holdt hende for nar.

»Jeg hørte det hele for første gang i retten, efter at være blevet holdt i mørket i et år. Det gik op for mig, hvem Adam i virkeligheden var. En arrogant mand der havde løjet - og løjet til mig. Det ødelagde mig,« fortæller hun.

For det skulle i retssagen vise sig, at Adam Johnson både kendte pigens alder og havde sendt hende hundrede sms'er.

»Han skrev til hende, så mig og til sidst en tredje. Uvidende skrev jeg tilbage, hvornår han kom hjem. Det var forfærdeligt,« forklarer hun.

Adam Johnson i arresten. Foto: HANDOUT Vis mere Adam Johnson i arresten. Foto: HANDOUT

Da beskederne til den unge pige blev læst op i retten, var Stacey klar til at slå ham fysisk.

»Jeg prøvede ikke at reagere, fordi alle så på. Han ydmygede mig. Vi havde aldrig givet interviews til nogen magasiner. Vi var ikke sådan et par. Ligepludselig vidste alle, hvad der foregik i mit liv.«

Det var i marts 2016, Adam Johnson blev idømt seks års fængsel. Siden har han siddet inde - men det forventes, at han bliver løsladt i marts.

Tidligere har Adam Johnson sagt, at han vil forsøge sig med et skifte til enten Tyrket, Kina eller Mellemøsten, når han har udstået sin fængselsstraf.