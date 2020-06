Ifølge AC Horsens' cheftræner Bo Henriksen har holdets positive tilgang hjulpet til overraskende resultater.

I to kampe i træk har AC Horsens fået overraskende sejre mod nogle af 3F Superligaens tophold.

Først en 1-0-sejr på udebane mod FC København inden coronapausen. Mandag fulgte holdet op med at vinde med de samme cifre i Herning mod FC Midtjylland.

En stor grund til, at holdet klarer sig så godt mod topholdene, er ifølge Horsens-træner Bo Henriksen, at han og spillerne fokuserer på at tale hinanden op i stedet for at fokusere på hinandens fejl.

- Jeg sagde stort set ikke et negativt ord til mine spillere. Mine spillere sagde heller ikke noget negativt til hinanden. De opmuntrede hinanden. Hvis man først banker hinanden oveni hovedet, bliver man kun dårligere, siger han.

Det kunne også ses på banen under kampen mod FC Midtjylland, fortæller Bo Henriksen.

- Man kunne se, at de blev frustrerede, men det gjorde vi ikke, for vi vidste, at vi ikke kunne undgå at lave fejl, siger han.

Horsens' venstreback Michael Lumb fortæller også, at spillerne bliver bedre af den positive strategi.

- I bund og grund handler det om at være positive over for hinanden og løfte hinanden op, siger han.

Derfor kan spillerne dog stadig fortælle, hvad de mener, hvis en medspiller laver en fejl.

- Man skal selvfølgelig også have en skideballe, hvis man laver noget skidt, og man skal også give en skideballe, hvis det er en anden. Men man bliver ikke en bedre fodboldspiller af at blive svinet til.

- Og så handler det selvfølgelig også om kvalitet og lidt held, og det havde vi mod FC Midtjylland, siger Michael Lumb.

