Glem det, smut, der er nada at komme efter.

På trods af massive skriverier skal Andreas Christensen absolut ingen steder denne sommer.

Det slår den store Barcelona-sportsavis fast, som opridser situationen for den danske FC Barcelona-stjerne, der ellers ville pynte i de fleste storklubber i Europa.

'Klubben overvejer ikke et salg af forsvarsspilleren, og danskeren ønsker heller ikke at skifte klub, selvom han har stor værdi og er eftertragtet på spillermarkedet,' skriver den velinformerede FC Barcelona-redaktør Roger Torello under overskriften 'Christensen er urørlig'.

Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Albert Gea/Reuters/Ritzau Scanpix

Andreas Christensen har været en åbenbaring i FC Barcelonas forsvar, hvor han trods et par skadesperioder i sin første sæson har slået sit navn fast som fast starter på Xavis mesterhold.

Det er da heller ikke på grund af utilfredshed med den 27-årige landsholdsdanskers indsats, at han er blevet meldt på vej væk fra FC Barcelona i de seneste uger. Tværtimod. Desuden stortrives 'AC' i den spanske storby og i omklædningsrummet.

I stedet drejer det sig om storklubbens finansielle vanskeligheder. Her ville et storsalg af den tidligere Chelsea-profil, som kom til klubben gratis sidste sommer, lune gevaldigt i den slunkne klubkasse.

Men ifølge Mundo Deportivo er Andreas Christensen blevet for vigtig en brik til, at man vil cashe in på ham.

I stedet er det planen for det kommende transfervindue, at den sportslige ledelse vil forsøge at komme af med Ansu Fati, Ferran Torres og Kessie.

Og selv hvis det skulle glippe med salget af de tre marginalspillere, vil man ikke sælge danskerne som en form for desperat sidste øjebliks plan B.