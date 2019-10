En ny start.

Sådan beskriver Andreas Christensen begyndelsen med den nye Chelsea-træner, Frank Lampard.

Chelsea-legenden, der overtog roret i sommer, har fået en lidt blandet start rent resultatmæssig, men ifølge Andreas Christensen har det været en meget positiv start.

»Han har fra starten af givet indtryk af, at det var lidt en ny start. Sidste sæson var det meget de samme 11, der spillede, så jeg tror, det har givet os allesammen en ny start og et friskt pust,« siger midterforsvaren der har spillet meget i de første måneder under Lampard.

Da Andreas Christensen først kom på førsteholdet i Chelsea var flere af de gamle travere, der stadig. Her ses han sammen med John Terry. Vis mere Da Andreas Christensen først kom på førsteholdet i Chelsea var flere af de gamle travere, der stadig. Her ses han sammen med John Terry.

Men det er også en lidt speciel situation for den danske landsholdsspiller, at det nu er Frank Lampard, som står på sidelinjen og giver ordrer.

Fordi da Andreas Christensen i sæsonen 2013/14 for første blev rykket op i Chelseas førsteholdstrup, var en af holdkammeraterne netop Lampard.

»Det er lidt sjovt. Jeg har trænet meget med ham, og jeg ved, hvordan han var som spiller og hvor meget, han krævede af sine medspillere,« fortæller 'AC', der ikke mener, at Frank Lampard gør så meget anderledes nu.

»Han har ikke ændret sig, og jeg tror også kun, det er positivt. Der er god knald på til træning, og han har jo selv været i gamet og kender os spillere.«

Andreas Christensen har fået masser af spilletid i starten af sæsonen. Foto: ANDY RAIN Vis mere Andreas Christensen har fået masser af spilletid i starten af sæsonen. Foto: ANDY RAIN

Kendskabet til spillertruppen har blandt andet udmøntet sig i, at Chelsea i denne sæson har brugt flere af klubbens egne unge spillere.

Udover Andreas Christensen, bliver blandt andre angriberen Tammy Abraham og midtbanespilleren Mason Mount også brugt flittigt, og de har begge oplevet stor succes.

Og netop den store tiltro til de unge spillere er også med til at højne stemningen i Chelsea, mener Andreas Christensen.

»Det er noget, fansene har skreget på i lang tid, og det har vi også. Jeg tror, jeg var den første fra akademiet efter John Terry, og nu er vi lige pludselig seks-syv stykker, så jeg tror, det er noget fansene og klubben rigtig godt kan lide.«

Frank Lampard har givet mange af de unge spillere chancen, efter han er kommet til. Foto: GLYN KIRK Vis mere Frank Lampard har givet mange af de unge spillere chancen, efter han er kommet til. Foto: GLYN KIRK

I det hele taget er det blevet sjovere at spille fodbold i Chelsea, hvis man spørg danskeren, men det betyder ikke, at forventningerne er blevet sænket.

»Der er stadig ligeså meget pres på udefra, så lige på den front synes jeg ikke, det er så anderledes. Klubben lægger stadig meget vægt på at vinde trofæer,« siger Andreas Christensen.

Nu gælder det dog i første omgang det danske landshold for 'AC', hvor Schweiz venter i en fyldt Parken.

Den meget afgørende kamp om EM-billetter bliver spillet på lørdag, og ifølge Thomas Delaney er det slet ikke et tema, at Danmark ikke kommer med til EM. Det kan du læse mere om her.