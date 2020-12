Nykåret guldvinder, anfører og årets spiller i Allsvenskan.

Landsholdsspiller Anders 'AC' Christiansen vader i succes i den svenske storklub Malmö FF.

Og om alt går vel, kan han også snart kalde sig multimillionær.

Den 30-årige danske midtbaneprofil i den svenske liga står ifølge B.T.s oplysninger på nippet til at lave et lukrativt og overraskende klubskifte til klubben Al Nassr fra Saudi-Arabien.

Foto: 10600 Andreas Hillergren/TT Vis mere Foto: 10600 Andreas Hillergren/TT

Tilbage i oktober blev et skifte til den rige klub forpurret for Anders Christiansen af sin klub. Malmö FF ville ikke give slip på deres vigtigste spiller midt i det svenske mesterskabsræs, selvom det sidste bud lød på omkring 29 millioner kroner, skrev Expressen.

Den tidligere Lyngby- og FC Nordsjælland-spiller stod ellers til at tjene svimlende 18 millioner kroner om året på en treårig kontrakt.

Den saudiarabiske klub er dog vedholdende i sin jagt på danskeren og skulle ifølge B.T.s oplysninger være klar til at lægge et bud igen, når transfervinduet åbner igen til januar.

Al Nassr spiller i en liga, som er langt fra de bedste i Europa både geografisk og niveaumæssigt, men på de kanter vader klubberne i penge.

Og det er da også blandt andet den enorme hyre, som ifølge B.T.s synes at have overbevist Anders Christiansen om, at det er det rigtige at gøre at skifte til Al Nassr, som faktisk har fulgt ham i over et år.

Det ventes, at parterne snart skal mødes og lukke aftalen. Coronasituationen har dog besværliggjort transferprocessen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Christiansen-lejren.