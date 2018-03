UNDER ARTIKLEN KAN DU GENOPLEVE KAMPEN MINUT-FOR-MINUT

Chelsea var tvunget til at score på Camp Nou, efter at klubbernes første møde i Champions Leagues ottendedelsfinale endte 1-1 i London.

Det ville blive en opgave i sig selv, da Barcelona inden kampen var noteret for 26 clean sheets i sæsonen. Englænderne var tæt på flere gange, men fik ikke scoret og tabte klart kampen med 0-3.

Inden kampstart var der en tifo på tilskuerpladserne med teksten "God Save The King" sammen med et billede af Barcelonas argentinske stjernespiller Lionel Messi.

Det var lige netop ham, der sparkede gang i kampen allerede efter lidt over to minutter, da han fra en spids vinkel sendte bolden mellem benene på Chelsea-keeper Thibaut Courtois, som så skidt ud i situationen.

Målet var argentinerens hurtigste i karrieren og det 19. mål i 18 kampe mod en engelsk modstander.

Chelsea virkede dog ikke synderligt hæmmet af det tidlige mål, og englænderne satte flere gange Barcelona under pres med farlige angreb.

Chelsea kunne dog ikke for alvor få afsluttet angrebene, og så kunne Barcelona i stedet udbygge føringen til 2-0.

Igen spillede Lionel Messi en vigtig rolle, da han på et kontraangreb satte både Andreas Christensen og César Azpilicueta af, før han assisterede Ousmane Dembélé, som scorede sit første Champions League-mål for Barcelona.

Hvor 1-0-målet ikke så ud til at påvirke Chelsea-spillerne, så lagde det andet mål til gengæld en gevaldig dæmper på englænderne, og Barcelona tog for alvor kontrollen over kampen.

Lige inden pausefløjtet viste Chelsea-backen Marcos Alonso en af sine spidskompetencer, da han bragede et frispark på trekantssammenføjningen, men de engelske mestre måtte gå til pause uden scoringer.

Efter pausen var det tydeligt, hvem der var pisket til at score, og Barcelona overlod mere af initiativet til Chelsea.

Der kom dog ikke noget comeback fra englænderne. I stedet kunne Lionel Messi i det 63. minut endnu en gang sende bolden mellem benene på Thibaut Courtois til 3-0, og så var kampen reelt afgjort.

Det var derfor to mandskaber, der ikke for alvor satsede yderligere, og dermed er Barcelona sikkert i kvartfinalen med 4-1 sammenlagt.

Der er lodtrækning til kvartfinalen fredag.

/ritzau/

Du kan læse herunder, hvordan det gik til minut-for-minut: