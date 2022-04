Danske Andreas Christensens transfer-mysterie har længe været et taleemne, men der er stadig ingen afklaring.

Efter onsdagens nederlag i Champions League til Real Madrid satte Chelsea-stopperen nogle ord på sin situation.

På trods af den uafklarede sag har 'AC' ikke travlt med at få sende en officiel udmelding til resten af fodboldverdenen.

»Jeg prøver at lægge det lidt til side. Jeg har ikke brug for at skynde mig, det er noget, jeg skal have tid til at bearbejde og gøre, hvad der er rigtigt for mig. Det er den proces, jeg stadig er i gang med,« sagde Andreas Christensen efter kampen til TV 3 + og fortsatte:

»For mig er det ikke noget, jeg lægger mærke til i hverdagen. Jeg lægger det til side, og så prøver jeg at vise min træner og mine holdkammerater, at jeg er 100 procent med dem og ikke i mit eget hoved.«

Det er ikke kun 'AC's kontrakt, der er er et taleemne i og omkring Chelsea i øjeblikket.

Også situationen om russiske Roman Abramovichs ejerskab af klubben har fyldt meget – men ikke for 'AC'.

»Det kan godt være, at det er mentalt trættende at høre på, men jeg synes, at os spillere har været gode til at lukke det af. Det er ikke noget, vi hører om, det er ikke noget, vi lægger mærke til i hverdagen. Vi gør det, vi skal, og på den måde er der egentlig ikke så meget anderledes for os,« siger den danske landsholdsspiller.

Sikkert er det, at Abramovich ikke fortsætter i Chelsea, men for 'AC' er det en anden sag. Han har spillet i Chelsea siden 2012, men hvor fremtiden bliver, vides ikke.

»Det er svært at sige, men ja, der er stadig en proces i gang omkring mig, og der er ikke noget officielt endnu.«