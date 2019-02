Det lykkedes AC Milan at hente uafgjort ude mod AS Roma, der er en direkte rival til en plads i top-4.

AC Milan tog søndag et afgørende skridt mod en plads i næste sæsons udgave af Champions League.

På udebane lykkedes det milaneserne at få 1-1 mod AS Roma i et opgør mellem nummer fire og fem i Serie A.

Rækkens fire bedste hold belønnes med en plads i Champions League, og det uafgjorte resultat betyder, at Milan holder Roma bag sig i kampen om at slutte i top-4.

Polske Krzysztof Piatek bragte gæsterne i front efter 25 minutter, da han prikkede et indlæg fra baglinjen i mål til 1-0 bag den tidligere FC København-målmand Robin Olsen.

Roma svarede igen 22 sekunder efter pausen, da Nicolo Zaniolo udlignede til 1-1, efter at der opstod panik i Milans forsvar.

Da der ikke blev scoret yderligere, bevarede Milan forspringet på et enkelt point til Roma i tabellen.

Milan indtager fjerdepladsen med 36 point, mens Roma har 35 point på femtepladsen. Den nærmeste rival Sampdoria følger efter med 33 point på sjettepladsen.

Serie A toppes af det regerende mesterhold fra Juventus, der har 60 point.

/ritzau/