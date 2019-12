To Milan-tilhængere var så uenige om, hvem der havde grebet et par shorts, at det førte til et knivstikkeri.

En AC Milan-tilhænger blev søndag stukket ned uden for Stadio Renato Dall'Ara i Bologna af en anden AC Milan-tilhænger.

Striden mellem de to tilrejsende fodboldfans begyndte angiveligt umiddelbart efter kampen mellem Bologna og AC Milan, da Milan-spillere kastede deres trøjer og shorts ud til fans på gæstetribunen.

De to AC Milan-fans mente tilsyneladende begge, at de havde ret til et af de par shorts, der var blevet kastet, og uenighederne fortsatte uden for stadion.

Her blev den ene AC Milan-fan stukket i maven med en kniv af den anden. Han blev straks bragt til hospitalet, hvor hans tilstand betegnes som alvorlig.

Det rapporterer avisen La Gazzetta dello Sport.

Det fremgår ikke, om gerningsmanden er anholdt eller på fri fod.

AC Milan vandt kampen mod Bologna i Serie A 3-2.

Det tidligere italienske storhold ligger på en 10.-plads i ligaen med 20 point efter 15 kampe. Bologna ligger på en 12.-plads med 16 point.

/ritzau/AFP