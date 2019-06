Den italienske fodboldklub AC Milan kommer ikke til at deltage i Europa League i den kommende sæson.

De europæiske klubturneringer er lukket land for AC Milan i den kommende sæson, efter at den italienske fodboldklub har brudt de finansielle spilleregler.

Det besluttede Den Internationale Sportsdomstol (CAS) fredag, oplyste instansen i en pressemeddelelse.

- AC Milan er ekskluderet fra at deltage i Uefas klubturneringer i sæsonen 2019/2020 som en konsekvens af brud på FFP-reglerne i de seneste tre sæsoner, skriver CAS i afgørelsen.

FFP er en forkortelse for Financial Fair Play, og reglerne handler blandt andet om, at klubber skal have orden i økonomien, og at gælden ikke må overstige en bestemt grænse over en treårig periode.

Klubberne må ikke bruge flere penge, end de tjener, er grundidéen bag de finansielle spilleregler.

Milan er tidligere blevet straffet for ikke at overholde af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), da klubben ikke gik i økonomisk balance i årene fra 2015 til 2018.

Milan blev i sidste sæson nummer fem i Serie A, og det gav en direkte plads i Europa Leagues gruppespil.

Den plads får Milan nu ikke alligevel, da klubben er udelukket.

I stedet går pladsen til AS Roma, der blev nummer seks i Serie A, og nu kan se frem til at gå direkte i gruppespillet, mens Torino som ligaens nummer syv skal spille kvalifikation til Europa League.

/ritzau/