Italienske AC Milan pønser på et topmoderne stadion, og klubbens ejer vil hente amerikansk inspiration.

En æra på San Siro nærmer sig sin ende.

Siden 1947 har AC Milan og Inter delt det ikoniske stadion som fælles hjemmebane, men AC Milan-ledelsen er nu endnu mere konkret i planerne om et topmoderne stadion.

Det siger klubbens amerikanske ejer Gerry Cardinale ifølge AFP.

- Vi vil forsøge at bringe et amerikansk inspireret stadion til Milano. Af alle byer i Europa er Milano det perfekte sted til en blanding af sport, musik og events.

- Det er hvad, vi stræber efter. Det vil ikke blot gavne AC Milan, men hele Italien og Serie A, siger Cardinale.

Tilbage i september fremlagde AC Milan de første formelle planer om et nyt stadion til den 19-dobbelte italienske mesterklub, som vil have plads til 70.000 tilskuere.

Ved samme lejlighed præsenterede klubben selve lokationen for det nye stadion, der skal placeres i bydelen San Donato Milanese 13 kilometer væk fra holdets nuværende hjemmebane, San Siro.

I 2022 købte den amerikanske investeringsfond RedBird Capital, med Gerry Cardinale i spidsen, den italienske klub for et beløb på næsten ni milliarder kroner.

Siden ejerskiftet har målet været at fremskynde planerne for et nyt, moderne stadion, og det arbejde bliver altså nu endnu mere konkret fra Milan-ejernes side.

