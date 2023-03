Lyt til artiklen

»Jeg synes, han er blandt de bedste. Ja, hvis ikke den bedste i verden, faktisk.«

Sådan lød den storrosende melding fra landstræner Kasper Hjulmand, da han skulle sætte ord på den danske Barcelona-stjerne Andreas Christensen.

Den 26-årige forsvarsspiller har aldrig virket bedre end i øjeblikket, men ved onsdagens pressemøde viste det sig, at han excellerer langt mere i at spille fodbold end i at modtage ros.

Landsholdsspilleren kunne nemlig slet ikke være i det, da han selv blev foreholdt den voldsomme hyldest og anerkendelse.

Kasper Hjulmand (tv.) og Kasper Schmeichel (th.) var til stede under pressemødet med Andreas Christensen onsdag. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kasper Hjulmand (tv.) og Kasper Schmeichel (th.) var til stede under pressemødet med Andreas Christensen onsdag. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg er den forkerte at spørge, jeg er dårlig til sådan noget,« lød det lavmælt fra Andreas Christensen, som hurtigt italesatte holdindsatsen i Barcelona i stedet for at fremhæve sig selv.

»Jeg kigger aldrig på mig selv sådan. Vi er et godt sted som hold, vi har lukket ni mål ind i ligaen, og jeg kan bare se, at vi har en bagkæde, der arbejder rigtig godt sammen (...) Jeg er et godt sted, jeg er glad.«

Under pressemødet var 'AC' flankeret af to gange Kasper – Hjulmand og Schmeichel, og den rutinerede landsholdskeeper var ikke bleg for at lade endnu en bølge af ros skylle ind over forsvarsklippen.

»Som målmand vil du have tillid og ro. Det har du, når han spiller. Der er ikke en del af spillet, han ikke kan på højeste niveau,« sagde han og uddybede.

»Han er lynhurtig, men han behøver ikke altid at bruge det, fordi han er også meget placeringsstærk. Duelstærk, han vinder sine hoveddueller. Læser spillet fantastisk. Med bolden kan han modtage den både med højre og venstre ben. Rimelig komplet, hvis jeg selv skal sige det. Som målmand er det alt, hvad man kan håbe at spille bag ved.«

Andreas Christensen og Kasper Schmeichel er formentlig begge at finde i startopstillingen torsdag, når Danmark møder Finland i Parken.

Kampen fløjtes i gang klokken 20.45, og du kan følge kampen på bt.dk.