»For begge parter var det ikke nogen god afslutning på sæsonen.«

Det var det nærmeste, som landsholdsstjernen Andreas Christensen torsdag kom den noget mystiske afslutning på sæsonen, han har haft i Chelsea.

Mystikken nåede i maj nye højder - efter en længere periodes spekulation om danskerens Chelsea-fremtid - da den 26-årige forsvarer ikke var med i truppen til Chelseas FA Cup-finalebrag mod Liverpool i maj, fordi han havde bedt om at sidde over.

Chelsea-træner Thomas Tuchel bekræftede historien og tilføjede, at Andreas Christensen havde sine grunde, der forblev 'private og fortrolige', men den tyske træner kunne alligevel ikke dy sig fra at sige, at det ikke var første gang for danskeren.

Derfor spurgte B.T. torsdag den danske forsvarer, om han var enig i Thomas Tuchels udlægning af situationen - og om han kunne forklare, hvad der lå bag.

»Jeg kommer ikke til at sige noget om den situation. Men jeg kan bare sige, at det for begge parter ikke var nogen god afslutning på sæsonen. Jeg spillede ikke så meget, som jeg gerne ville have gjort.«

»Men nu er vi her og forhåbentligt kan jeg få de sidste to kampe her og så nyde en god ferie,« sagde Andreas Christensen, inden landstræner Kasper Hjulmand pludselig tog ordet:

»Det er ikke altid, at det man læser, der er det rigtige, vel? Og det er ikke altid, at det man læser på sociale medier er sandheder. Det skal vi huske.«

Og det var netop årsagen til, at B.T. stillede spørgsmålet.

Ved torsdagens pressemøde fortalte Andreas Christensen blandt andet også om at være nybagt far, ligesom han fortalte, at han snart håber på at få afklaret sin fodboldmæssige fremtid, hvor det dog virker sikkert og vist, at han ikke fortsætter i Chelsea.

Christensen er fredag kampklar mod Kroatien efter at have været fraværende til landskampene mod Østrig og Frankrig på grund af hans søns fødsel.