Normalt er det først nær sommeren, at fodboldspillere, såfremt de og deres hold har klaret sig bedst, kan få lov til at løfte pokaler og fejre.

Men for Andreas Christensen, som i den forgangne sæson blev mester med FC Barcelona, skal han ikke vente helt så længe, før han igen får lov til at juble.

Til december bliver landsholdsprofilen nemlig far for anden gang. Det har hans bedre halvdel, Katrine Friis, afsløret på sin Instagram.

'We can't wait for december (vi kan ikke vente til december, red.)' skriver hun til et billede af sig selv, hvor hun står med en let gravid mave. Til teksten er også tilføjet en baby-emoji.

Det er andet i år streg, at parret bliver forældre, da de i 2022 kunne byde en søn velkommen.

En fødsel som faldt lige oven i Danmarks Nations League-kamp mod Kroatien, og som derfor udfordrede forsvareren en smule på blandt andet søvnen.

»De sidste fem dage har været utrolig hårde. De sidste to nætter har jeg bare prøvet at hente så meget søvn, som jeg overhovedet kunne. Men det har været dejligt. Det har været et langt forløb, men alt endte godt, og de har det begge godt. Så jeg er utrolig glad, men der er stadig noget søvn, jeg skal hente,« lød det dengang fra Andreas Christensen.

Selvom danskeren har været en stor succes i Barcelona, har der alligevel været skriverier i de spanske medier om, at han efter blot ét år kan forlade klubben grundet dens usikre økonomiske situation.

Men de rygter har intet på sig ifølge Barcelona-sportsavisen Mundo Deportivo.

'Klubben overvejer ikke et salg af forsvarsspilleren, og danskeren ønsker heller ikke at skifte klub, selvom han har stor værdi og er eftertragtet på spillermarkedet,' har den velinformerede FC Barcelona-redaktør Roger Torello i sidste måned skrevet under overskriften 'Christensen er urørlig'.

Andreas Christensen ser ud til at blive i Catalonien for at vinde pokaler og sippe sangria, men der er hundredvis af andre fodboldspillere, som denne sommer skifter adresse. Også i den danske Superliga er der langt op til store profil til- og afgange. Dem kan du høre meget mere om her i 'Transfervinduet'.