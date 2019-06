Mads Juel Andersen er tabt for AC Horsens og dansk fodbold i den kommende tid, da han er solgt til engelske Barnsley i den næstbedste engelske række.

Det meddeler Horsens i en pressemeddelelse.

»Det er totalt vildt, og jeg har mange følelser i kroppen lige nu. Barnsley har vist stor interesse for mig gennem hele forløbet, og det er gået hurtigt, men det er fedt,« citeres Mads Juel Andersen for.

21-årige Mads Juel Andersen kom til Horsens for halvandet år siden på en fri transfer.

I Brøndby havde han svært ved at opnå spilletid, men siden endte han med at imponere på holdet i Horsens.

»Min tid i AC Horsens har været lidt op og ned. Jeg har spillet kampe, været lidt ude og bed mig til sidst fast, og det har været meget lærerigt.«

»Det har været sjovt, spændende og anderledes end Brøndby, men det var lige, hvad jeg havde brug for. Jeg havde brug for at lære mig selv at kende, og jeg har rykket mig meget som spiller og menneske det seneste halvandet år,« lyder det fra Mads Juel Andersen.

Horsens skriver i meddelelsen, at klubben de seneste fire år har solgt spillere for omkring 35 millioner, og salget af Mads Juel Andersen kaldes for et millionsalg.

Træner Bo Henriksen er dog ked af at miste forsvarsspilleren.

»Mads Juel Andersen har været outstanding, og der er ingen tvivl om, at det er en sportslig dårlig case for os, for vi kommer til at savne ham, men vi er en sælgende klub, og vi skal nok finde en fuldgod erstatning for Mads Juel Andersen,« udtaler træneren.

Barnsley lægger ud i den næstbedste række 3. august, når nedrykkeren Fulham kommer på besøg.

/ritzau/