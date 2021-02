De udspillede nogle yderst mærkværdige scener, da Porto og Braga onsdag aften tørnede sammen i den portugisiske pokalturnering.

For da Portos Luis Diaz efter lidt over en times spil forsøgte at udbygge føringen til 2-0, gjorde Braga-spilleren David Carmo alt for at forhindre skuddet.

Det lykkedes ikke, men i stedet kunne han glæde sig over, at afslutningen blev reddet.

Det var dog ikke længe, glæden varede for Braga-spilleren. Luis Diaz' fog røg nemlig ned over Carmos ankel – og det gjorde ondt. Så ondt, at han en ambulance måtte køre ind på banen.

Men det gik ikke helt som planlagt.

Ambulancen sad nemlig fast i det våde græs, og spillere fra begge mandskaber var derfor nødsaget til at træde til for at få skubbet køretøjet i gang.

Opgøret, der blev spillet på Braga Municipal, var den første af to semifinaler i pokalturneringen.

Porto kom tidligt i front på mål af Mehdi Taremi, inden Bragas Fransergio Barbosa i tillægstiden satte udligningen i kassen til slutresultatet 1-1.

Returkampen spilles 3. marts.