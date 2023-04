Lyt til artiklen

Der var sportsligt drama for alle pengene, da Liverpool lavede et sensationelt comeback mod Arsenal og spillede 2-2.

Men lige efter pausefløjt havde dramaet en helt anden karakter, da Liverpool-stjernen Andy Robertson angiveligt blev ramt på halsen af linjedommerens albue.

Skotten var rasende over situationen og endte med at få et gult kort.

Se episoden i videoen øverst.

Robertson rasede over situationen. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Robertson rasede over situationen. Foto: PHIL NOBLE

»Linjedommeren har lige ramt mig på halsen med sin albue,« sagde Robertson ifølge Sky Sports i pausen.

Tv-billederne viser, hvordan Andy Robertson går hen til linjedommer Constantine Hatzidakis kort efter pausefløjt, men linjedommeren vifter Liverpool-stjernen væk med sin albue, der angiveligt rammer Robertson på halsen.

Ifølge Sky Sports har det engelske dommerforbund, PGMOL, tænkt sig at kigge nærmere på situation, der måske kan få et efterspil.

Arsenal kom foran 2-0 på mål af Martinelli og Gabriel Jesus, inden Liverpool kæmpede sig tilbage til 2-2 med scoringer fra Mo Salah og Roberto Firmino. Salah brændte desuden et straffespark.