Liverpool-træneren Jürgen Klopp var decideret rasende søndag aften i London.

Og det var han på en bestemt person – nemlig fodbolddommeren Paul Tierney.

Den tyske træner mente således, at dommeren havde leveret en forfærdelig indsats, da han styrede slagets gang mellem Tottenham og Liverpool i Premier League.

»Jeg har ikke et problem med andre dommere – kun med dig,« rasede Jürgen Klopp, efter kampen var fløjtet af.

Her giver Jürgen Klopp sin mening til kende. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Her giver Jürgen Klopp sin mening til kende. Foto: MATTHEW CHILDS

Den upassende kommentar fra den 54-årige fodboldtræner kom, mens han stod helt oppe i hovedet på Paul Tierney, som dog håndterede situationen meget professionelt.

Du kan se hele den mærkværdige situation i videoen, som du finder øverst i denne artikel.

Jürgen Klopp var eksempelvis utilfreds med, at Diego Jota ikke fik tildelt et straffespark i første halvleg, mens han heller ikke forstod, at Andy Robertson blev præsenteret for det røde kort efter VAR-gennemgang i slutningen af kampen.

Paul Tierney skulle generelt træffe mange beslutninger i London søndag aften. I første halvleg kom Harry Kane meget for sent med støvleknopperne forrest i en duel med Andy Robertson, men her valgte dommeren kun at dele et gult kort ud.

Premier League-braget mellem Tottenham og Liverpool endte 2-2. Pierre-Emile Højbjerg var slet ikke i truppen hos hjemmeholdet.

Om Jürgen Klopps vredesudbrud mod Paul Tierney vil få konsekvenser for succestræneren i form af en bøde eller karantænedage, vides ikke på nuværende tidspunkt.