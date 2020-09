Der udspillede sig lidt af et drama mandag aften, da Dresden slog Hamburg ud af den tyske pokalturnering.

Dresden bankede Hamburg med 4-1, og efter kampen marcherede Hamburg-spilleren Toni Leistner op på tribunen for at hive fat i kraven på en Dresden-fan, for efterfølgende at kyle ham i jorden.

Frustrationerne skyldes mere end blot nederlaget, forklarer tyskeren:

»Efter kampen blev jeg tilsvinet verbalt i min egen hjemby. Jeg kan normalt håndtere den slags, men det her var meget under bæltestedet, og rettet min kone og datter,« skrev Toni Leistner i et opslag på sin Instagram.

Unbelievable scenes as Hamburg were knocked out by Dresden in the Cup pic.twitter.com/TWtXEM7NxI — Andrew Cesare (@AndrewCesare) September 14, 2020

Toni Leistner er født i Dresden og spillede i klubben fra 2010 til 2014. Han har siden hen været vidt omkring, men er netop skiftet til Hamburg.

»Det var i forvejen en meget følelsesladet kamp for mig, så jeg tabte hovedet i den situation. Men uanset hvad, så skulle jeg aldrig have reageret på den måde. Jeg er en far, der ønsker at være en god rollemodel. Jeg undskylder på alle måder og kan kun love, uanset hvilke fornærmelser der smides i hovedet på mig, at det aldrig vil ske igen,« afslutter han.

Dresden har selv været ude og fordømme den fan, der råbte efter Leistner.

»Skammelige tilråb efter kampen mod Toni Leistner af en fan fra hans hjembys klub. Vi eftersøger personen, da vi ikke vil tolerere den slags adfærd. Vi ønsker at takke 99,9 % af de fans, som deltog i kampen for at støtte holdet,« skriver klubben på sin hjemmeside.

Dresden havde fået tilladelse til at lukke 10.000 fans ind til kampen, hvis de kunne opfylde kravene om mundbind og afstand på tribunernen. Det var den kamp med flest tilskuere på lægterne i den pågældende runde af pokalturneringen.