To mål. Mere skal der ikke til, før man kan kalde sig topscorer i Premier League-klubben Huddersfield.

Og det er lige præcis, hvad både Mathias ‘Zanka’ Jørgensen og Philip Billing, som scorede i går mod Southampton, har lavet i denne sæson.

Situationen er dog nok ikke noget, de to danskere går og bryster sig alt for meget af. Det er nemlig et udslag af, at Huddersfield er i store problemer i denne sæson, hvor holdet efter 1-3-nederlaget til Southampton fortsat er under stregen.

En af årsagerne til den ringe pointhøst - blot to sejre og fire uafgjorte er det blevet til i sæsonens 18 kampe - er de få mål, danskerklubben har scoret: I alt blot 11.

Zanka ærger sig. Foto: LINDSEY PARNABY

Huddersfield har simpelthen ikke fået gang i de offensive spillere i denne sæson. Således er der ikke en eneste af holdets syv angribere, som er kommet på tavlen siden sommer. En nærmest absurd situation.

Det må derfor være bekymrende for manager David Wagner, at det er forsvarsspiller Mathias ‘Zanka’ Jørgensen og det danske midtbanetalent Philip Billing og han midtbanemakker Aron Mooy, som er holdets delte topscorere.

»Vi så meget nervøse og ukomfortable ud, når vi var i boldbesiddelse. Vi stressede for meget og spillede generelt ikke på det niveau, som vi ved, at vi kan. Når vi var så dårlige til at holde på bolden, opstod der mange huller, som vi havde svært ved at fylde ud. Vi tabte bolden for let. Det var bedre i anden halvleg, men vi burde være i stand til at kontrollere slagets gang,« sagde manager Wagner efter kampen.

I kampen mod Southampton, som var et sandt danskeropgør med historiske fem danskere med i startopstillingen, var det Billing, der stod for den mest opløftende enkelt-aktion af de fem med sit langskudsmål til reducering 1-2.

Philip Billing i duel med Pierre-Emile Højbjerg. Foto: ANDREW YATES

I sidste ende var det dog Pierre-Emile Højbjerg, som leverede en fin assist, og Jannik Vestergaard, som løb med sejren i bundopgøret, hvor Jonas Lössl stod på mål for Huddersfield.

Med nederlaget er Huddersfield placeret på næstsidstepladsen med 10 point efter 18 kampe.

Southampton har 15 point efter 18 kampe som nummer 16 - to pladser over nedrykningsstregen.

Huddersfield skal 2. juledag på en svær opgave ude mod Manchester United-stjernerne, som gav den nye manager Ole Gunnar Solskjær en flyvende start med en 5-1-sejr over Cardiff.