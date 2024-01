En absurd sag har set dagens lys i det fynske.

Onsdag meldte Odense-klubben B.1909, at man havde tilknyttet fodboldikonet Viggo Jensen som mentor for Danmarksserieklubbens trænerteam.

Men få timer senere var den allerede gal, da det hele begyndte at ligne en uforklarlig og voldsom misforståelse.

Det stod klart, efter Tipsbladet kontaktede Viggo Jensen.

Ifølge ham er der nemlig slet ingen aftale mellem ham og B.1909 – selvom parterne har været i dialog for et stykke tid siden – og at den 76-årige i stedet bare værdsætter tiden som pensionist.

Hos B.1909 fatter man intet af, hvad der foregår.

Over for Tipsbladet forklarer bestyrelsesformand Dennis Witek, at man er helt uforstående over for forløbet, som han vil undersøge med den sportslige ledelse.

»Det er fandeme utroligt. Jeg er meget overrasket, og det lyder for mig fuldstændig vanvittigt. Det hænger jo slet ikke sammen med den pressemeddelelse, der er sendt ud. Det er fuldstændig åndssvagt.«

Viggo Jensen har en glorværdig karriere bag sig.

Som spiller tørnede han blandt andet ud for storklubben Bayern München, mens han har været træner i både Silkeborg, OB, Esbjerg og Vejle samt en række andre klubber.

I en kort periode var han også landstræner for Estland.