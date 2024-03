På trods af nederlaget til Manchester City onsdag aften har FC Københavns Champions League-kampagne været en bragende succes.

For blot anden gang i klubbens historie spillede man sig videre fra gruppespillet, og det får nu millionerne til at vælte ind.

Jacob Neestrups mandskab har nemlig hevet næsten en halv milliard danske kroner ind på FCK-kontoen ved at nå ottendedelsfinalen i Europas fineste fodboldturnering.

Den store pengepose kommer først og fremmest af et beløb på cirka 117 millioner kroner blot for at have sikret sig deltagelse i gruppespillet, mens sejre mod Galatasaray og Manchester United kastede cirka 21 millioner kroner af sig per sejr.

FC København røg ud af Champions League med et samlet nederlag på 6-2 til City.

Uafgjorte resultater giver også pengepræmier i gruppespillet, og FCK hentede to af slagsen i gruppespillet – mod Bayern München og Galatasaray på udebane – som sikrede københavnerne i omegnen af 14 millioner kroner.

Der er desuden hentet godt og vel 150 millioner kroner ind fra koefficient- og markedspuljen, mens ting som entre, merchandise og sponsorer anslås at have sat mellem 50 og 70 millioner kroner ind på Champions League-kontoen.

Sidst, men ikke mindst, betød sejren i skæbnekampen mod Galatasaray i sidste spillerunde af gruppespillet, at de danske mestre tjente 72 millioner kroner for avancementet til ottendedelsfinalerne.

Dermed lander præmiepengene på mellem svimlende 445 og 465 millioner kroner for deltagelsen i dette års Champions League.

Havde FC København formået at udføre miraklet, det ville være at slå Manchester City ud af Champions League, så havde avancementet til kvartfinalen hældt yderligere 78 millioner kroner ned i den samlede pengepose.

